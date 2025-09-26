Cristiano marca en la victoria de Al Nassr sobre Al Ittihad

-

El duelo por el liderato de la liga saudí terminó a favor de los de CR7 y no del lado de Benzema.

Cristiano Ronaldo y su Al Nassr se colocaron este viernes como líderes en solitario de la Liga Profesional Saudí, al derrotar con un contundente 2-0 como visitante a Al Ittihad, actual campeón defensor, que tiene como máxima figura a Karim Benzema.

En un partido que se podía considerar como una pequeña final adelantada por el título liguero, los nassarís salieron adelante gracias a las anotaciones de Sadio Mané y el mismo Cristiano, demostrando el buen momento deportivo que vive en general un equipo que busca su primer título desde la llegada del astro portugués.

Rápido en el cronómetro, a penas al minuto 9, un desborde por la derecha de Kingsley Coman terminó con un pase perfecto a la posición de Mané, quien no erró frente a la portería para abrir el electrónico a favor de la visita.

Diez antes del descanso, al 35, el mismo Mané, tras una buena jugada por la izquierda, le puso un centro perfecto a la posición de Ronaldo, que en el corazón del área no falló con un testarazo que terminó en el fondo para sentenciar el resultado, en el que fue su anotación número cuatro de la temporada, uno menos que el goleador del campeonato, su compañero Joao Félix.

De esta manera, Al Nassr mantiene su paso perfecto de 12 puntos en cuatro partidos disputados, que lo tiene como el flamante líder de la liga saudí, por encima de Al Ittihad y Al Taawon, ambos con nueve unidades.