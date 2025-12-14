Fin a la mala racha: Real Madrid vuelve al camino de la victoria contra el Alavés

-

Real Madrid respira al volver a sumar de a tres en La Liga y mantenerse cerca del líder Barcelona.

OTRAS NOTICIAS: La FIFA confirma fecha para entregar el premio The Best 2025

El Real Madrid sufrió este domingo para superar 2-1 al Deportivo Alavés en Mendizorroza, en un partido correspondiente a la decimosexta jornada de La Liga, dando aire a su técnico Xabi Alonso, muy discutido en los últimos días, y quedándose cerca del líder Barcelona.

FP: @Alaves 1-2 @RealMadrid

⚽ 24' @KMbappe

⚽ 69' Carlos V.

⚽ 76' @RodrygoGoes

@Emirates pic.twitter.com/ndkSMjqngh — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 14, 2025

El delantero francés Kylian Mbappé adelantó al equipo blanco, en el minuto 24, en una contra que culminó con un derechazo certero, y Thibaut Courtois salvó el empate ante Pablo Ibáñez en el último minuto del primer tiempo, una muestra de que los locales lo iban a pelear.

Sin embargo, Carlos Vicente (68) puso la igualdad en el marcador tras una jugada en la que se había marcado fuera de lugar primero, pero tras consultar el VAR se terminó dando por válido. Eso sí, el empate duró poco debido al tanto de Rodrygo (76), tras una buena descolgada de Vinicius por la parte izquierda, que terminó por ser decisivo.

El encuentro suponía una prueba de fuego para Xabi Alonso después de las derrotas ante el Celta (2-0) y el Manchester City (2-1), ambas en campo merengue. Tanto es así que Vini celebró el gol de su compatriota con un efusivo abrazo al entrenador vasco, algo que se ha tomado como una muestra del apoyo del jugador a su timonel, en medio de múltiples rumores de que su relación no es buena.

Con esta victoria, el equipo blanco no cede más terreno en la lucha por el liderato al quedarse con 39 puntos, cuatro menos que Barsa, que venció el sábado a Osasuna por 2-0 en el Camp Nou, y ahora piensa en el duelo de mitad de semana por la Copa del Rey.