Madrid pierde ante Benfica y cae a playoffs de la Champions League

Real Madrid perdió la oportunidad de meterse directo a los octavos de final de la Champions League, luego de caer 4-2 en su visita a Lisboa, contra el Benfica, y finalizar la fase de liga en novena posición, que le obligará a jugar los playoffs a la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por José Mourinho, además, también consiguió su clasificación "in extremis" a esta fase, con una anotación en el minuto 90+8, en donde curiosamente podría volver a verse las caras con el cuadro madridista, para definir el boleto a octavos.

Después de un par de ocasiones claras de los locales, en los pies de Pavlidis (minuto 13) y Prestianni (20), llegó el tanto blanco. Centro desde la derecha de Raúl Asencio, que encontró a Kylian Mbappé en el área (29), quien cabeceó al fondo.

Andreas Schjelderup (36) y Pavlidis (45+5) se encargaron de darle la vuelta al marcador, justo antes del descanso. Al volver de los vestuarios, nuevamente Schjelderup (54) puso el 3-1 y "Kiki" descontó distancias (58) para los españoles.

El resultado ya condenaba al Madrid a ser noveno, por la combinación de resultados, pero todavía tenía fuera al Benfica, que necesitaba un gol más para escalar al último puesto que daba acceso a los playoffs.

Fue ahí cuando una falta de Jude Bellingham propició un tiro libre en el que Mourinho mandó al arquero Anatoliy Trubin al área y este hizo el milagro, apareció justo en el área para cabecear y superar a Thibaut Courtois (90+8), con lo que sentenció el 4-2, desató la locura de la afición y mantuvo vivo a su equipo.

Ahora, los dos equipos podrían volver a verse las caras en estos playoffs, mientras que los otros rivales posibles serían el Bodo/Glimt para el Madrid y el Inter de Milán para los de Mou.