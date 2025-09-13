Con uno menos: Real Madrid se las arregló para ganar ante la Real Sociedad

-

Real Madrid sufrió este sábado para imponerse por 2-1 a la Real Sociedad en Anoeta, en la cuarta jornada de La Liga, y sigue firme en el liderato con pleno de puntos.

TE PUEDE INTERESAR: Chumil logra su mejor resultado en la penúltima etapa La Vuelta

El equipo blanco se marchó con dos goles de diferencia al descanso gracias a los tantos de Kylian Mbappé (12), quien aprovechó un error de la zaga txuri-urdin para batir con facilidad a Álex Remiro, y Arda Güler (44), quien marcó a placer tras un buen pase de "Kiki".

Pero la expulsión del central Dean Huijsen (32) pasó factura al conjunto de Xabi Alonso, antiguo jugador de la Real Sociedad, que vio cómo Mikel Oyarzabal empataba de penal (56), para poner el partido al rojo vivo.

️ Al habla, @KMbappe. El hombre del partido. pic.twitter.com/eeRPzmVMwQ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 13, 2025

Pese a la ventaja numérica en el césped, que propició el asedio del cuadro vasco en la segunda mitad, la Real Sociedad no pudo encontrar la igualdad en el marcador y sigue hundida en la clasificación, en la decimoséptima posición, con dos puntos en cuatro partidos.

Mbappé continúa con su racha goleadora desde el arranque de la temporada. El francés, que ya lleva cuatro tantos marcados, lidera la tabla de goleadores y se encamina desde el inicio a repetir el "Pichichi" de la campaña anterior.