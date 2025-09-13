Chumil logra su mejor resultado en la penúltima etapa La Vuelta

En el penúltimo día de competencia en la Vuelta a España, Sergio Chumil se las arregló para conseguir el mejor resultado para un guatemalteco en la historia de la tercera de las grandes en el ciclismo, en una etapa en la que el danés Jonas Vingegaard dio un golpe sobre la mesa de cara al trofeo.
Un día después de haber protagonizado una escapada junto a su compañero Mario Aparicio, el nuestro ahora esperó pacientemente a ver el ataque de algún rival y, nuevamente con Aparicio, se metieron en el grupo del frente ya sobre el final.
Fue tan bien manejado todo, que "Chumisil" logró su mejor resultado en toda La Vuelta, al cruzar la línea de meta en el puesto 20, después de 4 horas y 55 segundos, a 4 minutos y 32 segundos del ganador de la etapa, Vingegaard.
En la clasificación general, el guatemalteco logró ascender hasta la posición 69, a 2 horas 49:38 minutos de la máquina danesa, quien además prácticamente se aseguró el título, al sacarle más de un minuto a su más cercano perseguidor, Joao Almeida.
Ahora, la última etapa se llevará a cabo entre Alalpardo y Madrid, y supondrá una jornada triunfal para el líder, y la última bala para los velocistas del pelotón.