Real Madrid vuelve al liderato tras agónico empate contra Elche

El Real Madrid logró salvar este domingo un empate 2-2 en su visita al Elche en la jornada 13 de la Liga Española 2025-2026, en un partido que se le complicó más de lo previsto y que prolonga su racha negativa de tres encuentros consecutivos sin ganar entre Liga y Champions.

El equipo local sorprendió en el inicio del segundo tiempo cuando Aleix Febas (53) abrió el marcador, aprovechando un desajuste defensivo del conjunto blanco. El Madrid insistió hasta encontrar el empate al minuto 78 por medio de Dean Huijsen (78), quien remató un balón tras un tiro de esquina para el 1-1.

Sin embargo, el Elche volvió a golpear rápidamente. Al 84, el uruguayo Álvaro Rodríguez adelantó de nuevo a los locales tras una acción donde enfrentó en solitario a la defensa merengue. Cuando parecía que el Madrid se marcharía con las manos vacías, Jude Bellingham apareció en el área para poner el 2-2 definitivo apenas unos minutos después.

A pesar del tropiezo, el conjunto de Xabi Alonso recupera el liderato de la Liga Española, ahora con 32 puntos, pero con una ventaja mínima sobre el Barcelona, que suma 31. La pelea por la cima del campeonato se intensifica de cara a las próximas jornadas.