Realizan allanamientos en busca de José Andrés Contreras

José Andrés Contreras Santizo, de 20 años, desapareció desde el pasado 3 de junio y su familia sigue sin saber nada sobre su paradero.
El martes 3 de junio, a las 10:00 horas fue la última vez que tuvieron comunicación con José Andrés, quien indicó que iría al gimnasio, salió de un condominio ubicado en Condado El Naranjo, pero ya no regresó.
Al momento de su desaparición conducía un vehículo sedán de color azul modelo 2021, con placas de circulación P717-JNP.
La familia interpuso la denuncia y desde el 4 de junio inició su búsqueda, la cual continúa hasta la fecha.
El joven tiene cabello de color café claro, ojos verdes y tez blanca.
Si alguien lo ha visto puede comunicarse al 110 de la PNC.
Realizan allanamientos
Tras más de 90 días de su desaparición, la Fiscalía contra el Secuestro del Ministerio Público (MP) junto a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) realizó este jueves 4 de septiembre dos allanamientos, uno en la zona 11 de Mixco y otro en San José Pinula, como parte de la investigación.
Hasta ahora, las autoridades han mantenido bajo estricta confidencialidad los detalles del operativo, sin revelar los indicios encontrados ni las pistas que los llevaron a esas propiedades.
Edwin Monroy, vocero de la PNC, aseguró que se le está brindando todo el apoyo a la familia, destacando que la prioridad de las autoridades es siempre la vida de la víctima.
