Realizan operativos por asesinato de hermana de diputado Juan Ramón Rivas

-

Autoridades realizan operativos en Puerto Barrios, Izabal. Estos estarían relacionados con el asesinato de la hermana del diputado Juan Ramón Rivas.

EN CONTEXTO: Asesinan a hermana del diputado Juan Ramón Rivas en Izabal

Luego del asesinato de Ileana Rivas, hermana del diputado Juan Ramón Rivas, la Policía Nacional Civil confirmó que realizan varios operativos en Puerto Barrios, Izabal.

Entre estos, un allanamiento en un inmueble ubicado en el sector. "En busca de indicios para fortalecer una investigación por casos relacionados con delitos contra la vida", dijo la PNC.

Información preliminar



Investigadores de la #DEIC y fiscales realizan un allanamiento en Puerto Barrios, Izabal, en busca de indicios para fortalecer un investigación por casos relacionados a delitos contra la vida.



Se ampliará pic.twitter.com/wokSSdk3SF — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 20, 2025

El ataque

El 19 de noviembre, los Bomberos Voluntarios confirmaron que Ileana Rivas, de 57 años, falleció en un ataque armado en Puerto Barrios, Izabal.

El cuerpo de la mujer quedó en la entrada de la vivienda, mientras un niño de un año, que se cree era su nieto, fue trasladado herido hacia un hospital pero falleció en su ingreso.

La hermana del diputado falleció en el ingreso a su vivienda, tras sufrir un ataque armado. (Foto: Nuestro Diario)

Diputado sufrió atentado

El 12 de agosto pasado, el diputado Juan Ramón Rivas sufrió un atentado. De acuerdo con el Ministerio Público, el representante de Izabal y miembro del bloque Vamos iba acompañado de otra persona cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra su vehículo.

El atentado habría ocurrido, cuando un semáforo marcó en rojo, en un sector de la 11 avenida y 1a. calle de la zona 1 y no en la zona 2.

Producto del atentado murió el guardaespaldas del parlamentario identificado como Walter Timoteo Esquivel, quien conducía el picop que fue atacado a tiros.