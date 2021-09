Realizan vigilia en memoria de Angie Caseros y Blanca Ramírez exigiendo justicia

Esta tarde del 10 de septiembre familiares y amigos realizan una vigilia por Angie Caseros y su madre Blanca Ramírez, víctimas de femicidio. Además hacen un llamado exigiendo justicia

La vigilia titulada "Justicia para Angie y Blanca" fue convocada a las 16 horas frente a las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la zona 16 capitalina.

"Somos las voces de las que ya no están", dice uno de los mensajes de la vigilia. (Foto: Sembradora Biitz)

Como una muestra para recordarlas, las madres y estudiantes del citado establecimiento educativo escriben mensajes para despedirse de las víctimas.

Ana Lucía Ochoa, exalumna del Colegio Sagrado Corazón de Jesús dijo: "Estoy acá porque no creo que haya que enterrar a una niña más. No creo que las mamás tengamos que tener miedo por nuestras hijas”.

Amigos y familiares pide justicia para la madre e hija. (Foto: Sembradora Biitz)

"Sueño con una Guatemala en la que podamos ser libres, que eduquemos a hombres y mujeres para respetar y amar, por eso soy maestra", agregó.

Tenían alertas de búsqueda

Angie Nicol Caseros, de 16 años, estudiaba en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, por lo que sus compañeras difundieron y pidieron a diferentes medios que ayudaran en la búsqueda.

Tanto la madre, Blanca Ramírez, de 52 años, como su Angie desaparecieron el pasado 5 de septiembre en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

#NiUnaMenos Ana Lucía Ochoa, ex alumna del Colegio Sagrado Corazón de Jesús dice: “estoy acá porque no creo que haya que enterrar a una niña más. No creo que las mamás tengamos que tener miedo por nuestras hijas”. #LasQueLuchan #JusticiaParaAngieYBlanca

Fueron activadas las alertas Alba Kenneth e Isabel Claudina, sin embargo, ambas fueron localizadas sin vida la madrugada del 9 de septiembre, con señales de brutal violencia.