Realizó varios disparos e hirió a una mujer y a su hija de 2 años

El hombre intentó esconder el arma en un terreno baldío.
OTRAS NOTICIAS: Esto encontraron durante operativo realizado este domingo en "El Gallito"
Un hombre sacó su arma y lanzó varios disparos en la aldea El Rodeo, Santa María Xalapán, Jalapa.
Las balas terminaron hiriendo a una mujer y a su hija de 2 años de edad.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron capturarlo e incautar el arma, la cual había sido abandonada en un terreno baldío.
El ahora detenido fue identificado por las autoridades como Marvin "N", de 30 años.