Realizó varios disparos e hirió a una mujer y a su hija de 2 años

  • Por Jessica González
07 de septiembre de 2025, 14:14
Unaa mujer y su hija resultaron heridas. (Foto: archivo/Soy502)

El hombre intentó esconder el arma en un terreno baldío.

Un hombre sacó su arma y lanzó varios disparos en la aldea El Rodeo, Santa María Xalapán, Jalapa.

Las balas terminaron hiriendo a una mujer y a su hija de 2 años de edad.

(Foto: PNC)
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron capturarlo e incautar el arma, la cual había sido abandonada en un terreno baldío.

El ahora detenido fue identificado por las autoridades como Marvin "N", de 30 años.

