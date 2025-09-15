Reanudan búsqueda de adolescente en el río Las Vacas

La búsqueda de la adolescente Daralyn Moreno, quien desapareció el pasado 13 de septiembre, se reactivó este lunes.
OTRAS NOTICIAS: Disparan contra participante de una antorcha en la Roosevelt
Elementos de la brigada de salvamento acuático de los cuerpos de socorro, reactivaron este lunes a las 6:00 horas la búsqueda de Daralyn Moreno, de 14 años de edad, quien fue arrastrada por una correntada del río Las Vacas, el pasado 13 de septiembre.
La desaparición ocurrió en la colonia El Incienso, ubicada en la zona 3 de la capital.
A la búsqueda, concentrada en el cauce de dicho río, se sumó la Cruz Roja de Guatemala.