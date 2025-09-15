Versión Impresa
Reanudan búsqueda de adolescente en el río Las Vacas

  • Con información de Eunise Valdez / Colaboración
15 de septiembre de 2025, 07:36
La adolescente desapareció tras ser arrastrada por el río Las Vacas. (Foto: Conred)

La búsqueda de la adolescente Daralyn Moreno, quien desapareció el pasado 13 de septiembre, se reactivó este lunes.

Elementos de la brigada de salvamento acuático de los cuerpos de socorro, reactivaron este lunes a las 6:00 horas la búsqueda de Daralyn Moreno, de 14 años de edad, quien fue arrastrada por una correntada del río Las Vacas, el pasado 13 de septiembre.

La desaparición ocurrió en la colonia El Incienso, ubicada en la zona 3 de la capital.

A la búsqueda, concentrada en el cauce de dicho río, se sumó la Cruz Roja de Guatemala. 

