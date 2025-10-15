Reaparece Arévalo y evita profundizar en el tema de fuga de reos de alta peligrosidad

-

Minutos después, el presidente se retiró del evento de Agexport por la emergencia que se mantiene por la fuga de reos.

Tres días después de que el Sistema Penitenciario informara sobre la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la cárcel de Fraijanes II, el presidente Bernardo Arévalo reapareció, tras concluir una gira por Europa, en la actividad del Galardón Nacional a la Exportación 2025, organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

El sector privado y la opinión pública ha manifestado que el mandatario debe pronunciarse por el incidente, calificado como inaceptable por el empresariado y por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

Sin embargo, durante su participación no profundizó sobre la fuga de los pandilleros del Barrio 18. En cambio, solo dijo: "las decisiones ya han sido tomadas. En este momento está reunido el equipo, terminando de trabajar algunas de las implicaciones operativas".

Discurso del presidente

Durante su discurso dijo: "iniciamos el mandato con la idea de contribuir a que más familias, empresas y comunidades crezcan, que más gente viva la vida que desea vivir", puntualizó.

Comentó que la corrupción destruye la vida de millones de personas, que crea un entorno tóxico para el crecimiento, la creatividad, la innovación e inversión.

"Nuestra primera tarea ha sido combatir la corrupción y los esfuerzos han sido útiles, desde controles internos hasta la incursión de un código de ética para los funcionarios públicos en las distintas instituciones", agregó Arévalo.

Nuevas leyes

Asimismo, indicó que con el Congreso de la República ha trabajado en aprobar la ley de protección de denunciantes, para proteger a quienes denuncian actos de corrupción.

De igual manera, una nueva Ley Contra el Lavado de Dinero que permitirá que Guatemala se ensamble con los estándares internacionales, consolidando la imagen como un país confiable.

Reaparece Bernardo Arévalo en evento de Agexport.



"2026 es crucial"

Arévalo mencionó que se tiene "una oportunidad histórica para corregir los problemas, tal vez de una forma definitiva", ya que en 2026 finaliza el mandato de la actual Corte de Constitucionalidad, de la Fiscal General, del Contralor General de Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral, por lo que "esto hace que 2026 sea un año crucial", comentó el gobernante.

Con respecto a lo que sería trabajar con las nuevas autoridades, dijo que "nuestra disposición de trabajar juntos debe enfocarse en asegurar el rescate de los órganos de control en el sistema de justicia".

Así que "estas licitaciones solo serán transparentes y legítimas si toda la sociedad las vigila y exige una verdadera renovación con profesionales independientes", mencionó Arévalo.

Minutos después de haber dado su discurso, el mandatario se retiró debido a la emergencia que se mantiene tras la fuga de los 20 reos de Fraijanes II, según indicó y de lo cual no quiso hablar.