Silencio presidencial tras fuga de presos de Fraijanes II

Desde el arribo del presidente Bernardo Arévalo a Guatemala el último lunes, se esperaba que brindara declaraciones acerca de los ahora 19 fugitivos de la cárcel de Fraijanes II, sin embargo, aún no hay respuesta al respecto.

Tras la gira que realizó el mandatario por Europa la semana pasada y su llegada al país la noche del 13 de octubre, no se ha obtenido posicionamiento alguno de su parte acerca de la fuga de 20 hombres del Centro de Cumplimiento de Condena para Hombres Fraijanes II, la cual trascendió el pasado domingo.

Según la Secretaría de Comunicación Social, el presidente aún no ha convocado al Consejo Nacional de Seguridad. "El presidente Bernardo Arévalo, desde su arribo, ha continuado el trabajo sobre este tema y mantiene una comunicación permanente con su equipo", contestaron personeros de dicha institución ante la insistencia de periodistas sobre el tema.

Por aparte, se dio a conocer que el presidente podría participar esta noche en la entrega del Galardón a la Exportación, a cargo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport). Sin embargo, la SCSPR confirmó que esa posibilidad está sujeta a cambios.

Captura del fugitivo conocido como "Black Demon". (Foto: MINGOB)

Si bien las autoridades correspondientes han iniciado labores de búsqueda, quien dio a conocer la noticia de la fuga el domingo 12 de octubre, fue el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, aunque horas después trascendió su destitución.

En el caso del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, participó en conferencia La Ronda un día después de revelarse los hechos, sin embargo, descartó renunciar de su cargo. Por el momento, diputados de distintas bancadas presentaron una solicitud de interpelación contra el ministro esta mañana.

Hasta el momento se ha hecho captura uno de los 20 fugitivos, se trata del cabecilla Byron Eduardo Fajardo Revolorio, conocido como "Black Demon" de la clica Latin Family, quien fue ubicado en un operativo en Santa Rosa.

Durante la madrugada del 14 de octubre, la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula, gestionó las órdenes de captura contra los reos fugados por la comisión del delito de evasión.