Raschel Paz hace historia en el Top 30 de la edición 74 de Miss Universe

Raschel Paz llevó a Guatemala al límite al quedar en el Top 30 de la 74 edición de Miss Universe.
La reina de belleza, representante del trabajo, pasión y amor de las mujeres nacionales, llenó de orgullo a los fanáticos de los certámenes de belleza al ser una de las más aclamadas y llegar más cerca de la ansiada corona.
El inesperado momento en el que se escuchó el país entre las primeras seleccionadas de la noche, fue motivo de celebración.
El grito de Raschel fue el estartazo para poner los nervios de punta entre los espectadores.
El público nacional se relajó al escuchar los nombres de los países de las primeras 15 mencionadas, sin imaginar que, entre las próximas estaría Guatemala, provocando algarabía.
Tras escuchar el Top 30 la guatemalteca brilló en traje de baño demostrando por qué fue una de las consentidas de la noche.
La guatemalteca tuvo la oportunidad de demostrar su preparación, además su carisma y su fluidez la hizo una de las mejores.