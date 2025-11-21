Raschel Paz hace historia en el Top 30 de la edición 74 de Miss Universe

-

Raschel Paz llevó a Guatemala al límite al quedar en el Top 30 de la 74 edición de Miss Universe.

La reina de belleza, representante del trabajo, pasión y amor de las mujeres nacionales, llenó de orgullo a los fanáticos de los certámenes de belleza al ser una de las más aclamadas y llegar más cerca de la ansiada corona.

El inesperado momento en el que se escuchó el país entre las primeras seleccionadas de la noche, fue motivo de celebración.

El grito de Raschel fue el estartazo para poner los nervios de punta entre los espectadores.

Así se presentó Raschel Paz como Guatemala en la 74 edición de #MissUniverse @soy_502 pic.twitter.com/G9ma2QYTm5 — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 21, 2025

El público nacional se relajó al escuchar los nombres de los países de las primeras 15 mencionadas, sin imaginar que, entre las próximas estaría Guatemala, provocando algarabía.

Momento en el que Guatemala fue mencionada en el Top 30 de la edición 74 de Miss Universe. @soy_502 pic.twitter.com/HXPgISrEKh — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 21, 2025

Tras escuchar el Top 30 la guatemalteca brilló en traje de baño demostrando por qué fue una de las consentidas de la noche.

La guatemalteca tuvo la oportunidad de demostrar su preparación, además su carisma y su fluidez la hizo una de las mejores.

Raschel Paz de Guatemala en la pasarela en traje de baño del Top 30, en la 74 edición de #MissUniverse @soy_502 pic.twitter.com/a0om225fVg — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) November 21, 2025



