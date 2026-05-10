El nuevo aviso de la SAT acerca de tu vehículo

Si tu vehículo cambia de estado recibirás un aviso directo de la Superintendencia de Administración Tributaria en tu correo electrónico.
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La SAT implementó un nuevo servicio donde te avisa acerca de cualquier estado de tu vehículo.
Estos son los casos específicos en los que se tomará esta medida:
Por activación
Para reactivar un vehículo que fue dado de baja o inhabilitado, generalmente tras el pago de impuestos atrasados (morosidad por más de 3 años), por recuperación tras robo o el cese de un retiro temporal o definitivo.
Por inactivación
Por el retiro definitivo del vehículo o cuando ha sido robado.
Esto permitirá mayor seguridad a la hora de llevar el control de tu patrimonio.
Qué necesitas para que la SAT te informe acerca del estado de tu vehículo
Tener tus datos actualizados y brindar tu correo electrónico en la agencia virtual de la SAT.
Para la actualización de tus datos ingresa aquí.
Es recomendable que te mantengas informado acerca del estado de los papeles de tu auto.
También que hagas el pago del impuesto de circulación a tiempo.