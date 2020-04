Si debes ir al supermercado toma en cuenta estas recomendaciones

Ir al supermercado es una salida necesaria que tenemos que realizar, por eso es importante que tomes todas las medidas de seguridad para cuando llegues, estés dentro y salgas del establecimiento. Aquí te dejamos las recomendaciones sobre algunas dudas frecuentes.

¿Cómo me puedo contagiar?

De acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, sí es posible contagiarse al tocar las superficies que tiene el virus, sin embargo la principal forma de propagación sigue siendo del contacto directo con otras personas, por lo que los productos no son la amenaza mayor.

¿Cuántas veces debo ir a comprar?

“Si puede reducirlo a una vez cada semana o cada dos semanas, eso es genial y comprar en horas de menor actividad”, aconsejó Anne-Marie Gloster, profesora de la Universidad de Washington. Además, muchos supermercados están limitando el número de personas en el interior a la vez y marcan las distancias de al menos dos metros.

¿Cuántas personas deben ir?

Varios expertos recomiendan que lo ideal es solo que vaya una persona o sino otra que pueda ayudar, pero los niños deben quedarse en casa, ya que son los que más tocan de todo. También es importante llevar una lista de lo necesario y así ir directamente al producto y permanecer el menor tiempo posible.

¿Qué necesito hacer antes de entrar al supermercado?

Es recomendable limpiar las manijas de las carretas de compras con toallas desinfectantes, utilizar guantes o bolsas desechables. Pero sobre todo, deja el celular de un lado, es decir, dentro de una bolsa o dentro de tu pantalón, y evita sacarlo a toda costa, ya que este es uno de los objetos más contaminados y el que más nos llevamos a la cara.

¿Qué necesito para protegerme?

Debes usar mascarilla, no importa el material, pero es para estar protegido y proteger a los demás. Muchas organizaciones de salud concluyeron que el coronavirus se propaga principalmente de las gotas que salen de la boca o nariz de una persona, por lo que debemos protegernos. También es importante el uso de guantes para evitar el contacto directo, de igual manera debes lavarte las manos después de usarlos.

¿Debo desinfectar la comida?

No es necesario desinfectar la comida cuando llegues a la casa, ya que “no parece ser la forma principal que este virus se propaga” de acuerdo con Don Schaffer, profesor de la Escuela de Ciencias Ambientales y Biológicas Rutgers. "Aún no conocemos ningún caso de coronavirus que se haya transmitido por alimentos o por el envasado de alimentos". Sin embargo, si puedes realizar tus compras en Internet, es la mejor opción porque no tienes contacto con otras personas y disminuyes el riesgo de ser contagiado.

Otras recomendaciones

Si utilizas bolsas de doble uso es importante que después de sacar todos los productos de la compra, la laves o la desinfectes. Además, los expertos recomiendan utilizar tarjetas de crédito y ahora más que muchas son ‘sin contacto’. De igual manera recuerda limpiarla después de utilizarla y lavarte las manos.

No obstante lo más importante es conocer la línea entre las compras necesarias y el acaparamiento. Si tienes “más de dos o tres semanas de comida” es porque ya estás acaparando. Recuerda que todos necesitan de alimentos, bebidas y ahora, productos de limpieza.

* Con información de infobae