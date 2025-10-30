Recomendaciones para disfrutar Residencia de Ricardo Arjona

Estas son las recomendaciones de Ricardo Arjona para que disfrutes de su Residencia "Lo que el SECO no dijo", en su natal Guatemala.
OTRAS NOTICIAS: Parqueos disponibles durante la "Residencia" de Ricardo Arjona en el Teatro Nacional
El listado contiene algunos de los "must" para que tu experiencia sea completa y quede como un hermoso recuerdo.
Visita el espacio "Mundo Arjona"
Este se encuentra en el segundo nivel de la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Trae una foto de tu infancia
La organización tiene una sorpresa para los asistentes.
Llega antes del inicio del show
Así podrás recorrer las áreas preparadas para ti, fuera de la sala, con historias que el cantautor diseñó especialmente para sus seguidores.
El primer concierto de la residencia "Lo que el SECO no dijo" inicia este viernes 31 de octubre de 2025.
El guatemalteco hará 23 presentaciones los jueves, viernes y sábados de noviembre y diciembre.