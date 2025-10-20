¡Récords y oros! Bádminton y ciclismo le dan medallas a Guatemala

-

Una nueva jornada positiva vivió este domingo la delegación guatemalteca en los XII Juegos Centroamericanos 2025. Disciplinas como el ciclismo, bádminton, natación y atletismo, registraron más medallas y la imposición de nuevas marcas en la región.

Grandes atletas nacionales salieron a escena, como Kevin Cordón y Alberto González, ambos con participación reciente en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con el esfuerzo de cada uno de los deportistas, Guatemala ya pasó el centenar de metales en el medallero oficial y se encamina para ganar esta edición que se disputa en varios departamentos del país.

En la final individual masculina, el badmintonista Kevin Cordón logró el oro al ser campeón centroamericano tras vencer al salvadoreño Uriel Canjura con resultados de 21-19, 13-21 y 21-12. El zacapaneco celebró su medalla con la ovación de muchos chapines que llegaron a apoyarlo a la zona 5 capitalina.

Guatemala se llenó de gloria al ganar ORO y PLATA en el #ciclismo de ruta masculino, con Sergio Chumil pasando primero 3:42:46, seguido de Mardoqueo Vásquez que ganó plata y Gabriel Rojas con bronce.#JCA2025 pic.twitter.com/GVaA2wiUkI — Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025 (@guatemala2025) October 19, 2025

El tecpaneco Sergio Chumil se colgó el metal dorado en la prueba de Ruta Individual de ciclismo en Quetzaltenango, liderando un podio con un registro de 3:42:46 horas. La plata fue para el chapín, Mardoqueo Vázquez (3:43:11), múltiple ganador de la Vuelta a Guatemala.

En atletismo hubo doble victoria. Primero, Mariandrée Chacón sumó su segundo récord centroamericano tras ganar el oro en la prueba de 200 metros en 23.34 segundos. El sábado logró el oro y también una marca en los 100 metros. Alberto González se impuso en la prueba de 10 mil metros con un tiempo 30:23.37, adjudicándose la medalla de oro.

Érick Gordillo se llevó tres oros. Uno fue en los 100 metros dorso, deteniendo el cronómetro en 56.95 y rompiendo el récord a individual. También hizo marca y oro en los 400 metros dorso y en 400 metros combinados, siendo el quinto récord que impone el nadador guatemalteco.

En Voleibol sala femenino, la selección guatemalteca se impuso en un partido cerrado 3-2 a Honduras (25-22. 25-27, 22-25, 25-20 y 15-13), logrando el boleto a las semifinales donde ya podría pelear por el bronce. En la delegación nacional está Ivana Sopegno, la hija del DT de los cremas, Iván Franco.