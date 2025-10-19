Guatemala sigue sumando: Atletismo, tiro y natación dejan varios oros

-

Mucha emoción se vivió este sábado en el tercer día de competencia oficial de los XII Juegos Centroamericanos 2025, donde Guatemala destacó con más medallas de oro en las disciplinas de tiro deportivo, atletismo y natación, incluyendo también nuevas marcas Centroamericanas.

En tiro de rifle de aire a 10 metros por equipos mixtos, Polymaria Velásquez y Douglas Oliva ganaron el oro para nuestro país con una puntuación de 1860.8 puntos. En el caso de Polymaria, ya es el segundo oro que ganar en el Polígono Víctor Manuel Castellanos.

Atletismo también vibró con una intensa competencia. La guatemalteca Viviana Aroche se llevó la presea dorada con un tiempo de 16:50.49 minutos, imponiendo récord en la prueba de 5,000 metros planos. Y la zacapaneca Mariandrée Chacón, también se colgó el oro con otro récord centroamericano de 11.66 segundos en la prueba de 100 metros.

Érick Gordillo brilló en Mazatenango con 2:02.61 en los 200 metros combinados, estableciendo un nuevo récord centroamericano. ‍♂️



Natación culminó el día con tres metales dorados. Primero, Lucero Mejía triunfó en 50 metros dorso, con registro de 29:33 segundos. En 200 metros mariposa, Érick Gordillo lideró la prueba con un tiempo de 1:59:64 minutos. Y María Belén Morales obtuvo el oro en 200 metros libre, al detener el reloj en 2:04:11 minutos.

Chumil sumó bronce

Tras competir en la Vuelta a España, el tecpaneco Sergio Chumil se llevó el bronce (42:18:64 minutos) en la prueba de contrarreloj individual masculina de ciclismo de ruta, en Quetzaltenango. En la misma modalidad, pero femenino, la nacional Gaby Soto sumó la plata (33:19:03 minutos).