Ruta de la Independencia: recorrido gratuito por rincones emblemáticos de la ciudad

Únete al recorrido que te llevará a redescubrir la historia del país.
La Dirección del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, con el apoyo de la Municipalidad de Guatemala, realizará la Ruta de la Independencia, una actividad gratuita que te llevará a recorrer lugares de la ciudad que guardan una gran historia.
Al unirte, tendrás la oportunidad de conocer o redescubrir esto sitos que fueron testigos del camino hacia la libertad en el país.
Detalles del primer recorrido
La aventura histórica comenzará este jueves 11 de septiembre a las 09:00 horas. El punto de encuentro será el emblemático Museo de Historia, ubicado en la 9a. Calle 9-70, zona 1 del Centro Histórico.
Si deseas participar regístrate aquí: https://forms.gle/MYxXpvJwLayJFr1Y9