Trabaja en el Irtra: así puedes aplicar a las nuevas plazas de empleo

El Irtra abrió nuevas plazas, tienes hasta el 19 de septiembre para aplicar.
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció en sus redes sociales dos plazas vacantes.
Se trata de plazas para formar parte del equipo del parque Mundo Petapa.
1. Jefe de Mecánicos
Para esta plaza debes ser graduado en Ingeniería Mecánica o Mecánica Industrial.
Tener conocimiento del idioma inglés e interpretación de planos. Disponibilidad de horario, fines de semana y días festivos.
Para aplicar envía tu CV a reclutamiento@irtra.org.gt e indica en el asunto JEFE DE MECÁNICOS, a más tardar el 19 de septiembre.
2. Asistente de Bodega
Para aplicar debes haber culminado tus estudios a nivel diversificado, idealmente Perito Contador. Solicitan habilidad en el manejo de computadoras y dominio de Excel.
Experiencia mínima de un año y disponibilidad de horario.
Si deseas aplicar envía tu CV a reclutamiento@irtra.org.gt e indica en el asunto ASISTENTE DE BODEGA, a más tardar el 19 de septiembre.