Mazariegos descarta presidir Comisión de Postulación de la CGC y envía mensaje

-

El rector de la USAC, indicó que el próximo 15 de julio asistirá a la elección del presidente de la Comisión de Postulación que elaborará la nomina de candidatos a jefe de la CGC, período 2026-2030.

OTRAS NOTICIAS: Mingob y MP investigan causas de cuerpos hallados en sacos en la vía pública

El rector de la Universidad de San Carlos (USAC), Walter Mazariegos, aseguró que esta casa de estudios superiores asistirá a la reunión convocada por el Congreso de al República el próximo miércoles 15 de julio en la que se elegirá al presidente de la Comisión de Postulación que elaborará la nómina de candidatos jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Mazariegos enfatizó que su presencia solo será de elector, pues explicó que en la reunión sostenida el pasado viernes 10 de julio tres rectores manifestaron su interés en dirigir dicha Postuladora.

"En caso de San Carlos vamos a asistir, únicamente a votar para elegir a uno de los tres aspirantes que en esa reunió expresó tener interés, por lo que vamos a asistir democráticamente", apuntó.

Exigen exclusión de dos universidades de reciente creación

En una carta abierta, al Foro de Rectores, la organización Alianza para las Reformas indicó que piden excluir a las universidades Juan José Arévalo Bermejo y Americana de dicha mesa. Según publicaciones de varios medios de comunicación, en el caso de la primera casa de estudios, se tiene conocimiento de que está vinculada a Mazariegos y carece de docentes y estudiantes.

Por aparte, la agrupación también solicita que la elección prevista para el próximo 15 de julio sea "pública y transparente", además de reiterar que la CGC es "crucial para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción".

Comunicado emitido por la Alianza para las Reformas. (Foto: redes sociales/Soy502)

Convocatoria a elegir

Para el próximo 15 de julio fueron convocados por el presidente del Congreso, Luis Contreras, los rectores de las universidades del país para elegir al presidente de la Comisión de Postulación que integrará la nómina de candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La cita será en el salón Azul del Congreso de la República, ubicado en las instalaciones de Casa Larrazábal, anexo al Palacio Legislativo. Según el diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión Permanente, es necesario hacer una elección pública y transparente. sin embargo, destacó que considera que Mazariegos no debería asumir dicha presidencia por considerar que "está usurpando funciones.

La Comisión de Postulación tendrá en sus funciones elegir la nómina de seis candidatos que será presentada al pleno del Congreso de la República para la elección del jefe de la CGC que sustituirá a Frank Bode para el período 2026-2030 y está integrada por un representante de los rectores de las universidades del país que imparten la carrera de contaduría pública y auditorias.

Además, por los decanos de las facultades de contaduría pública y auditoría de las universidades del país, así como por el mismo número de representantes de los Colegios Profesionales.

En este caso, los representantes se dividen en los colegios de Contadores Públicos y Auditores (CCPA) y el Colegio de Economistas, Administradores de Empresas, Contadores Públicos y Auditores (CEAECPA).

Presentada la nómina de seis candidatos, la Comisión de Postulación deberá remitir al Congreso de la República los nombres de los candidatos para que el pleno elija por mayoría absoluta al nuevo jefe de la CGC.