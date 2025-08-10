¡Del recuerdo! Cines de la época de oro ubicados en la zona 1

-

Desde la 19 hasta la 1a. calle, a lo largo de sus avenidas, la zona 1 de la ciudad capital alberga emblemáticos edificios que alguna vez funcionaron como salas de cine.

¿Quién no ha escuchado a sus padres o abuelos hablar con nostalgia de sus visitas al cine Lux, Capitol, Lido o el Capri, durante la época dorada del cine en Hollywood y México?

Los domingos eran los días más esperados.

La entrada costaba entre 25 y 60 centavos, según la ubicación: la galería ofrecía mejor vista desde lo alto, mientras que la luneta más cercana a la pantalla, tenía precios más elevados. Las funciones incluían dos películas con un intermedio para salir a comer.

Más que centros de entretenimiento, estos cines destacaron por su arquitectura art déco, con diseños geométricos que aún hoy llaman la atención.

Algunos de estos edificios aún siguen en pie en la zona 1, convertidos en teatros o comercios. Te contamos algunos detalles de cada uno.

Cine Capitol

Inaugurado en 1924 sobre la sexta avenida, entre 12 y 13 calle. Fue diseño por el arquitecto alemán Roberto Hoegg, y funcionó tanto para obras teatrales como películas. Es el único que sigue operando.

Edificio del Cine Capitol (el único que continúa en funcionamiento).

Cine Popular

Abrió sus puertas en mayo de 1951. Fue diseñado por el arquitecto René Larrave y el ingeniero Luis Ángel Rodas. Se ubicó sobre la Avenida Elena 14-75 y hoy funcional el Teatro de Bellas Artes.

Cine Fox

Ubicado sobre la séptima avenida, entre 18 y 19 calle, abrió el 31 de mayo de 1951. Se desconoce el nombre del arquitecto que tuvo a cargo la obra. Actualmente, es un almacén de electrodomésticos.

Edificio del Cine Fox.

Teatro Variedades

Abrió en 1908 sobre la sexta calle, entre tercera y cuarta avenida. Su éxito llevó a construir una nueva sede diseñada por Hoegg en la esquina de la sexta calle y cuarta avenida de la zona 1. Fue teatro y cine.

Edificio del Teatro Variedades.

Cine Tikal

Ubicado frente al Ministerio de Gobernación, sobre la sexta avenida, surgió como Teatro Europeo y luego Teatro Latino. En 1948 se convirtió en el Cine Tikal. Hoy alberga una tienda de ropa.

Edificio del Cine Tikal.

Cine Capri

Famoso por sus funciones infantiles, abrió en 1957, en la octava calle, entre tercera y cuarta avenida. Actualmente, el edificio ha sido utilizado por religiosos para realizar eventos.

Edificio del Cine Capri.

Teatro Lux

Diseñado por Rodolfo Bader y Antonio Holzheu, fue inaugurado en 1936 como un espacio para obras de teatro, ópera y cine. En 2012 fue reinaugurado como sede del Centro Cultural de España.

Edificio del Teatro Lux.

Cine Colón

Se construyó en 1949 con un diseño atribuido a René Larrave. Tras su cierre, fue utilizado para actividades religiosas y políticas. Recientemente, fue restaurado dejando ver todo su esplendor.

Cine Lido

Ubicado en la 11 calle, entre séptima y octava avenida, destacaba por su área de cafetería. Hoy el edificio alberga varios apartamentos, quedando solo recuerdos de sus operaciones.