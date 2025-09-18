Recuperan dos cuerpos flotando en el río Motagua en Morales, Izabal

Hasta el momento ambos cuerpos no han sido identificados.
TE PUEDE INTERESAR: Exempleado secuestra a la hija de su jefe y exige Q2 millones por su rescate
En horas de la noche del pasado miércoles, Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre la presencia de un cuerpo flotando en el río Motagua, en jurisdicción de El Remolino, Morales, Izabal.
Los socorristas con apoyo de lancheros, lograron recuperar el cuerpo hasta la orilla.
Más tarde, recibieron un segundo reporte sobre otro cuerpo flotando en cercanías de la aldea Cayuga. De nuevo, con la ayuda de lancheros, se realizó la recuperación del segundo cuerpo.
Las autoridades confirmaron que se trata de dos hombres que, hasta el momento, no han sido identificados.
Los cuerpos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes iniciarán las investigaciones para determinar las circunstancias de los hechos.