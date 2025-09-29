Reducen aforo a estadio Cuscatlán tras sanción de la FIFA

Además de reducir espacios, la FIFA impuso una sanción económica a la Federación Salvadoreña de Fútbol.
EN CONTEXTO: Jugadores de Surinam denuncian insultos racistas tras juego contra El Salvador
La Federación de Fútbol de El Salvador recibió una sanción por parte de la FIFA tras la denuncia de la delegación de Surinam al acusar actos e insultos racistas durante el juego eliminatorio hacia el Mundial 2026.
A través de un comunicado, la FESAFUT explicó que la FIFA ordenó reducir en un 15% el aforo del recinto para su próximo juego de eliminatorias.
Esta medida se aplicará principalmente en los sectores detrás de las porterías.
Esto quiere decir que la medida solo se aplicaría para el juego entre El Salvador contra Panamá del 10 de octubre.
Además, la federación deberá pagar una multa de 62,715 dólares.
La FESAFUT pidió a los aficionados evitar este tipo de actos en el próximo juego, ya que podrían comprometer el último encuentro en casa ante Guatemala.