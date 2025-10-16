Derrumbe en Villa Nueva afecta una ruta este jueves (video)

Las autoridades han coordinado la limpieza del mismo.
OTRAS NOTICIAS: Una persona queda soterrada al caerle un alud de tierra en San Miguel Petapa
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que se registró un derrumbe tras las lluvias en ese municipio.
Este ocurrió en la subida de El Paraíso, ubicada en la zona 5 de Villa Nueva, según indicó la PMT.
Además, comentaron que ya se ha hecho la coordinación para que se haga la limpieza correspondiente en el área.
En las imágenes se observa que una parte de uno de los carriles ha quedado obstaculizado.