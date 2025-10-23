Se registran 31 temblores en las últimas 24 horas en el territorio nacional

De estos, únicamente 1 ha sido sensible.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirmó que en tan solo 24 horas se han registrado 31 sismos en el territorio nacional, de los cuales únicamente 1 ha sido sensible.
La cantidad ha bajo considerablemente, pues según el último reporte, el día anterior se registraron 72 sismos.
En lo que va del año se han registrado 9,924 sismos, de los cuales 278 han sido sensibles.