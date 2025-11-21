Censo biométrico en prisiones del país podría durar tres meses

-

El Sistema Penitenciario (SP) de Guatemala inició un censo de reos en las cárceles del país utilizando tecnología biométrica. Este esfuerzo, impulsado tras la Ley Antipandillas, busca lograr un mejor control de la población reclusa.

Autoridades del Sistema Penitenciario (SP), realizan un censo de reos en los centros carcelarios del país, con el objetivo de tener certeza de cuántos detenidos hay en cada prisión, y su identidad.

En la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en Escuintla, están recluidos los cabecillas de la "Mara Salvatrucha" y del "Barrio 18". (Foto: MinGob)

Las autoridades realizan un censo de privados de libertad para establecer cuántos y quienes son los que están en cada centro carcelario. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

El viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, Estuardo Solórzano, estima que el censo esté listo en unos tres meses.

"Con la entrada en vigor de la Ley Antipandillas, ya empezamos a partir de esta semana a realizar el censo inicial, el cual esperamos tenerlo en tres meses", expresó Solórzano al salir de una citación en el Congreso de la República.

Con el censo se tendrá un mejor control de los integrantes de estructuras criminales que están en prisión. (Foto: MinGob)

El registro se desarrolla con tecnología biométrica, lo que según indican las autoridades, permitirá un mejor control de la población reclusa en todo el territorio nacional.

Con el censo, las autoridades buscan mejorar controles en el SP, pues la falta de registros actualizados de la población reclusa dificulta la gestión penitenciaria que ha permitido que estructuras criminales mantengan influencia dentro de las cárceles.

El censo penitenciario busca establecer un mejor control en las distintas cárceles que funcionan en el país. (Foto: MinGob)

Las autoridades señalaron que el levantamiento del censo es un esfuerzo por modernizar y ordenar el sistema carcelario del país.

Se explicó que el registro de reos garantizará que se cuenten con datos confiables para la toma de decisiones y la implementación de políticas de rehabilitación más efectivas en Guatemala.