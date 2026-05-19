El AeroMetro arranca con una nueva fase de construcción frente a Plaza España

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Los trabajos de construcción del AeroMetro siguen avanzando en la ciudad, esta vez, el proyecto ha inicia una nueva fase.

El AeroMetro, sistema de transporte que busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo de transporte público que será accesible, seguro e incluyente, ha entrado a una nueva fase.

Se trata del montaje electromecánico de la estación 1, ubicada frente a Plaza España, incluyendo instalación de componentes técnicos en la 12 calle Montúfar.

Durante los días previos a este nuevo avance, se realizaron ajustes en el área de trabajo y se habilitaron las condiciones necesarias para el ingreso, posicionamiento y operación de maquinaria especializada, incluyendo la grúa que será utilizada en las labores de montaje.

(Foto: cortesía)

Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido sobre la 12 calle Montúfar, entre la 7a avenida y la 6ª avenida, en el entorno de Plaza España y tendrá una duración aproximada de seis a ocho semanas.

En este periodo también se realizarán labores técnicas relacionadas con la instalación de estructuras y componentes necesarios para el funcionamiento de la estación.

(Foto: cortesía)

Coordinación del tránsito en el sector

Durante el tiempo que duren los trabajos, la Municipalidad de Guatemala mantendrá ajustes temporales de circulación y rutas alternas en el área de intervención, con el fin de facilitar la movilidad en el sector.