Así luce el nuevo paso a desnivel de Mixco (video)

  • Por Jessica González
20 de septiembre de 2025, 08:35
El paso a desnivel fue habilitado el 18 de septiembre. (Foto: Facebook Neto Bran)
Con esta nueva obra se busca beneficiar a miles de vecinos del sector.

El pasado 18 de septiembre, la Municipalidad de Mixco inauguró un nuevo paso a desnivel, ubicado en la entrada de Minervas y lo de Fuentes, zona 11 de Mixco.

Con esta nueva obra, Neto Bran, alcalde de Mixco, afirma que se busca beneficiar a miles de vecinos que transitan por todo el sector y zonas aledañas.

"Este paso se construyó como medida de mitigación de los parques industriales del sector", recalcó el alcalde.

Así luce el nuevo paso:

(Foto: Facebook Neto Bran)
(Foto: Facebook Neto Bran)
(Foto: Facebook Neto Bran)
(Foto: Facebook Neto Bran)
(Foto: Facebook Neto Bran)
(Foto: Facebook Neto Bran)

Paso a desnivel en El Milagro

Neto Bran también anunció que a partir del próximo jueves 25 de septiembre se iniciarán los trabajos para el paso a desnivel que se construirá en El Milagro, zona 6 de Mixco, el cual conectará con Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.

El proceso de construcción iniciará con la armadura de los pilotes, es decir las columnas que sostendrían la estructura.

