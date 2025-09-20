Así luce el nuevo paso a desnivel de Mixco (video)

Con esta nueva obra se busca beneficiar a miles de vecinos del sector.
El pasado 18 de septiembre, la Municipalidad de Mixco inauguró un nuevo paso a desnivel, ubicado en la entrada de Minervas y lo de Fuentes, zona 11 de Mixco.
Con esta nueva obra, Neto Bran, alcalde de Mixco, afirma que se busca beneficiar a miles de vecinos que transitan por todo el sector y zonas aledañas.
"Este paso se construyó como medida de mitigación de los parques industriales del sector", recalcó el alcalde.
Así luce el nuevo paso:
Paso a desnivel en El Milagro
Neto Bran también anunció que a partir del próximo jueves 25 de septiembre se iniciarán los trabajos para el paso a desnivel que se construirá en El Milagro, zona 6 de Mixco, el cual conectará con Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.
El proceso de construcción iniciará con la armadura de los pilotes, es decir las columnas que sostendrían la estructura.