¡Regresa la lluvia! Así estará el clima este último fin de semana de septiembre

SI tienes planes de salir mañana, no olvides tu paraguas.
OTRAS NOTICIAS: La SAT anuncia subasta de laptops, tablets y otros accesorios
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé lloviznas y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica para este sábado 27 y domingo 28 de septiembre.
Estas lluvias se deberán a la inestabilidad registrada en el Océano Pacífico, por lo que habrá nubosidad y humedad en la mayor parte del territorio nacional.
Según las autoridades, las mayores lluvias se registrarán por la tarde y noche, sobre todo en la Meseta Central, el Caribe, Franja Transversal del Norte y en la región del Motagua y Valles de Oriente.
Los mayores acumulados de humedad serán en la Bocacosta y el Suroccidente.