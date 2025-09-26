Versión Impresa
¡Regresa la lluvia! Así estará el clima este último fin de semana de septiembre

  • Por Jessica González
26 de septiembre de 2025, 14:22
Para este fin de semana se esperan fueres lluvias. (Foto: archivo/Soy502)

SI tienes planes de salir mañana, no olvides tu paraguas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé lloviznas y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica para este sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

Estas lluvias se deberán a la inestabilidad registrada en el Océano Pacífico, por lo que habrá nubosidad y humedad en la mayor parte del territorio nacional.

Según las autoridades, las mayores lluvias se registrarán por la tarde y noche, sobre todo en la Meseta Central, el Caribe, Franja Transversal del Norte y en la región del Motagua y Valles de Oriente.

Los mayores acumulados de humedad serán en la Bocacosta y el Suroccidente. 

