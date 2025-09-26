La SAT anuncia subasta de laptops, tablets y otros accesorios

Varios aparatos abandonados en las aduanas de la SAT serán ofrecidos en subasta.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a través de la Intendencia de Aduanas, anunció la Subasta Pública "A Viva Voz", la cual incluye varios aparatos tecnológicos y electrodomésticos.
La exhibición de mercadería será el 7, 8 y 9 de octubre del 2025, de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.
En las instalaciones de COMBEX-IM, 15 calle "A" y 9a. avenida, frente al Club Aurora, zona 13 de la capital.
Al llegar es importante que lleves protección personal (casco, chaleco reflectivo y botas industriales con punta de acero).
La subasta pública será el próximo 10 de octubre, a las 9:00 horas, en la Aduana Central de la SAT, 26 calle 7-25 zona 11, oficina 2.
Entre los artículos subastados están:
- Audífonos tipo Headset
- Mouse Gamer
- Sets de cuchillos profesionales
- Cámaras Web
- Refrigeradoras de 3 puertas y de doble puerta
- Laptops con sus accesorios
- Tablets con sus accesorios
- Reloj Inteligente
- Teléfono celular y sus accesorios.
Para más detalles del evento, ingresa aquí.