Regulan tránsito tras colisión en kilómetro 13.5 que del sur conduce a la ciudad

  • Por Susana Manai
03 de octubre de 2025, 06:43
Tras el impacto se reportó una persona herida. (Foto: PMT Villa Nueva)

El accidente provocó complicación en el tránsito en ruta al sur y hacia la ciudad capital. 

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reportó una colisión vehicular en el kilómetro 13.5 de la ruta CA-9, en la que estuvieron involucrados un vehículo liviano y un transporte pesado.

El percance bloqueó por algunas horas un carril con dirección a la ciudad y dos en sentido sur, mientras unidades de emergencia trabajaban en el lugar. 

(Foto: PMT Villa Nueva)
De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió aproximadamente a las 4:15 de la mañana. Un picop que se dirigía hacia la ciudad volcó en el arriate central luego de que un tráiler al realizar una maniobra lo impactara y provocara que se saliera de su carril y quedara volcado en medio del arriate central.  

Bomberos Municipales atendieron al conductor del picop quien resultó herida tras el percance; mientras agentes de la PMT coordinaron el retiro de ambos vehículos. Sin embargo, el accidente provocó afectaciones al tránsito en ambos sentidos de la ruta. 

(Foto: PMT Villa Nueva)
La vocera de la PMT de Villa Nueva, Dalia Santos, informó que las complicaciones obligaron a varios conductores a utilizar vías alternas como Ciudad Real y la ruta al Búcaro, sectores donde también se registró mayor afluencia vehicular derivada del hecho. 

(Foto: PMT Villa Nueva)
