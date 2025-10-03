Regulan tránsito tras colisión en kilómetro 13.5 que del sur conduce a la ciudad

El accidente provocó complicación en el tránsito en ruta al sur y hacia la ciudad capital.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reportó una colisión vehicular en el kilómetro 13.5 de la ruta CA-9, en la que estuvieron involucrados un vehículo liviano y un transporte pesado.
El percance bloqueó por algunas horas un carril con dirección a la ciudad y dos en sentido sur, mientras unidades de emergencia trabajaban en el lugar.
De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió aproximadamente a las 4:15 de la mañana. Un picop que se dirigía hacia la ciudad volcó en el arriate central luego de que un tráiler al realizar una maniobra lo impactara y provocara que se saliera de su carril y quedara volcado en medio del arriate central.
Bomberos Municipales atendieron al conductor del picop quien resultó herida tras el percance; mientras agentes de la PMT coordinaron el retiro de ambos vehículos. Sin embargo, el accidente provocó afectaciones al tránsito en ambos sentidos de la ruta.
La vocera de la PMT de Villa Nueva, Dalia Santos, informó que las complicaciones obligaron a varios conductores a utilizar vías alternas como Ciudad Real y la ruta al Búcaro, sectores donde también se registró mayor afluencia vehicular derivada del hecho.