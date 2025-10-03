Calles y viviendas se inundan tras lluvias de este jueves en Villa Hermosa (videos)

Un río desbordado por las lluvias y tragantes obstruidos provocaron la acumulación del agua en el sector.
OTRAS NOTICIAS: Árbol cae sobre pared de una escuela y deja daños en la zona 7 capitalina
Las inundaciones fueron reportadas en el sector 9 de Villa Hermosa 1, en el municipio de San Miguel Petapa, del departamento de Guatemala.
Varios videos circulan en las redes sociales, donde se observan grandes cantidades de agua sucia en las calles.
Además, los vecinos reportaron olores fétidos, debido a que colapsaron los tragantes de aguas pluviales en el redondel de la colonia Prados de Villa Hermosa.
Asimismo, el río que pasa por el sector subió su nivel, lo que provocó que las inundaciones fueran de mayor dimensión, por lo que vecinos se vieron afectados.