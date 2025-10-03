Versión Impresa
Calles y viviendas se inundan tras lluvias de este jueves en Villa Hermosa (videos)

  • Por Geber Osorio
02 de octubre de 2025, 22:06
Río desbordado por lluvias y tragantes tapados provocaron inundaciones. (Foto: captura de video de&nbsp;Edwards Morales/colaborador)

Un río desbordado por las lluvias y tragantes obstruidos provocaron la acumulación del agua en el sector. 

Las inundaciones fueron reportadas en el sector 9 de Villa Hermosa 1, en el municipio de San Miguel Petapa, del departamento de Guatemala.

Varios videos circulan en las redes sociales, donde se observan grandes cantidades de agua sucia en las calles.

Las calles se cubrieron de aguas sucias la tarde de este jueves. (Foto: Edwars Morales/colaborador)
Además, los vecinos reportaron olores fétidos, debido a que colapsaron los tragantes de aguas pluviales en el redondel de la colonia Prados de Villa Hermosa.

Asimismo, el río que pasa por el sector subió su nivel, lo que provocó que las inundaciones fueran de mayor dimensión, por lo que vecinos se vieron afectados.

