"Me querían asesinar": modelo guatemalteca hace estremecedora confesión

La joven modelo guatemalteca estremeció las redes sociales tras revelar que la intentaron asesinar en un reinado de belleza.

A través de varios videos difundidos en TikTok, la reconocido modelo y reina de belleza guatemalteca, Gianella Cezibel Cifuentes, hizo la escalofriante confesión que en un reinado la intentaron "asesinar".

Según reveló Cezi, como la conocen comúnmente, el evento no fue tan reciente, sin embargo, marcó su vida debido a todos los malos y extraños ratos que pasó previo a ser envenenada por otra participante.

Inició su relato contando que tras se llegada al certamen de belleza, recibió malas miradas pero que no le puso importancia, esto por ser acciones que suelen darse en este tipo de concurso.

Asimismo, dijo que en varias presentaciones y ensayos se le perdieron algunos accesorios personales como: zapatos y joyería, entre otros.

"Fue envenenada"

No obstante, esos sucesos no le preocupó tanto, pero no le dejaron de parecer actos extraños. Pasados varios días, Cezi se fue a una actividad protocolaria junto con las demás concursantes, pero en ese trayecto recibió una botella de agua, la cual ingirió sin desconfianza.

Pasado ya algunas horas, y antes de ir almorzar, contó que comenzó a sentirse muy mal, por lo que tuvo que irse al baño del hotel en donde todas las participantes se encontraban, pues tenían planificado una comida juntas antes de una fase de entrevistas.

Cezi no podía reponerse y tras un largo tiempo pasó con mucho dolor en el estómago y vomitando, según narró en sus videos.



"Bueno, entonces terminamos la actividad, me dan la botellita de agua, yo tomo, luego nos vamos al hotel a cambiarnos (...) Me empiezo a sentir fatal, súper mal. Empiezo a sudar y me siento así como mareada, y siento así como un dolor horrible en el estómago, voy al sanitario y sin mentir tardé como 15 minutos vomitando", explicó.

Al momento de salir del baño, le indicó a uno de los organizadores sobre su estado de salud, pero este no la apoyó, se fue con las otras chicas y la dejó sola en el hotel.

Tras este suceso, Cezi tuvo que pedir que le prepararan una bebida en el restaurante del hotel, ya que se sentía muy débil y tampoco había almorzado. En ese momento, un joven se percató de ella no se encontraba en óptimas condiciones, por lo que le ofreció su ayuda.

Cezi contó que el hombre era asesor de otra participante, y que le hizo preguntas básicas para descartar alguna enfermedad. Sin embargo, cuando ella le contó que recibió una bebida, cayó en cuenta esta estaba envenenada.

"Luego recordé que le había aceptado esta botellita de agua a esta chica. Luego de eso hay un silencio incómodo y yo me quedo viendo con cara de confusión. Y él me explica lo siguiente. Él me comentó que todo lo que me había estado pasando no es casualidad y que era más que obvio que me pusieron algo en la bebida", indicó Cezi.

Finalmente, dijo que iba a publicar otro video para explicar cómo terminó la historia en donde se vio afectada.