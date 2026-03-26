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"Relatos del 85", la versión animada de "Stranger Things"

  • Por Selene Mejía
26 de marzo de 2026, 13:48
"Stranger Things relatos del 85" se puede disfrutar en Netflix. (Foto: Oficial)

"Stranger Things relatos del 85" se puede disfrutar en Netflix. (Foto: Oficial)

El spin-off animado del fenómeno de Netflix "Stranger Things" se anunció con el nombre "Relatos del 85". 

OTRAS NOTICIAS: "Stranger things" se despide con un documental

Se trata de una serie derivada de "Stranger Things" en versión animada, esta regresa al invierno entre 1984 y 1985, que transcurrió entre las temporadas dos y tres.

El elenco principal de "Stranger Things: Relatos del 85" está formado por Brooklyn Davey Norstedt como Once, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike, Ej (Elisha) Williams como Lucas, Braxton Quinney como Dustin, Ben Plessala como Will y Brett Gipson en el papel de Hopper.

La idea viene de los propios hermanos Duffer, que prometen nuevos monstruos y un giro paranormal que llevará a los chicos a una misteriosa aventura jamás contada. El equipo responsable de este proyecto es Eric Robles (Fanboy y Chum Chum) 

Cuándo ver Relatos del 85

La Temporada 1 se estrena el 23 de abril de 2026 por la plataforma de streaming. 

Hawkins, invierno de 1985. En un pueblo lleno de secretos, nuestros queridos héroes se enfrentan a nuevos misterios... y a algo aún más extraño.

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