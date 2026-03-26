"Relatos del 85", la versión animada de "Stranger Things"

El spin-off animado del fenómeno de Netflix "Stranger Things" se anunció con el nombre "Relatos del 85".
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Se trata de una serie derivada de "Stranger Things" en versión animada, esta regresa al invierno entre 1984 y 1985, que transcurrió entre las temporadas dos y tres.
El elenco principal de "Stranger Things: Relatos del 85" está formado por Brooklyn Davey Norstedt como Once, Jolie Hoang-Rappaport como Max, Luca Diaz como Mike, Ej (Elisha) Williams como Lucas, Braxton Quinney como Dustin, Ben Plessala como Will y Brett Gipson en el papel de Hopper.
La idea viene de los propios hermanos Duffer, que prometen nuevos monstruos y un giro paranormal que llevará a los chicos a una misteriosa aventura jamás contada. El equipo responsable de este proyecto es Eric Robles (Fanboy y Chum Chum)
Cuándo ver Relatos del 85
La Temporada 1 se estrena el 23 de abril de 2026 por la plataforma de streaming.
Hawkins, invierno de 1985. En un pueblo lleno de secretos, nuestros queridos héroes se enfrentan a nuevos misterios... y a algo aún más extraño.
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