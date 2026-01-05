Versión Impresa
"Stranger things" se despide con un documental

  • Por Selene Mejía
05 de enero de 2026, 11:15
Tras 11 años la saga se retira con un documental especial. (AFP)

Stranger Things acaba de anunciar "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5", un documental del detrás de cámaras  que marcará el cierre de una de las series más importantes de esta generación.

La entrega dirigida por Martina Radwan sigue por un año completo al cast, crew y creadores de "Stranger Things" mientras daban vida a la quinta y última temporada.

stranger things despedida documental 1
Foto: Netflix.

El avance inicia con el último table read. En voz en off, Ross Duffer confiesa lo difícil que fue escribir las últimas líneas que estos personajes dirían alguna vez.

Matt Duffer admite que escribir las palabras "End Series" fue más fuerte de lo que imaginaba. Corte a Millie Bobby Brown y Noah Schnapp llorando abrazados en el sofá.

stranger things despedida documental 2
Netflix.

Se incluye fotos del equipo, desde niños y conversaciones clave sobre el destino de Eleven, Millie lo dice claro en voz en off: "No estoy lista para dejar ir".

La fecha de estreno de este contenido será el 12 de enero a través de Netflix.

 

 


