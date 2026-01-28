Remesas y comercio exterior marcan las perspectivas económicas de 2026

-

Autoridades señalan la necesidad de fortalecer la certeza jurídica del país.

Durante el Foro de Perspectivas Económicas 2026, los participantes coincidieron en la importancia de mantener una coordinación institucional que fortalezca la confianza de los inversionistas y contribuya a garantizar la estabilidad macroeconómica del país.

El evento fue organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) y entre los temas abordados destacaron la evolución de las remesas, las expectativas financieras y el impacto de las dinámicas comerciales y geopolíticas globales en la economía nacional.

En ese contexto, se subrayó que Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial del país, al concentrar el 31 % de las exportaciones, mientras que las remesas representan el 19 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Durante el foro también se analizaron los cambios recientes en la política estadounidense y se resaltó la resiliencia de la economía nacional frente a un entorno internacional marcado por la incertidumbre.

Los funcionarios analizaron la perspectiva económica del país para este 2026. (Foto: AmCham Guatemala / Soy502)

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, destacó la implementación de una política fiscal de mediano plazo, orientada a brindar claridad y previsibilidad tanto a los ciudadanos como a los inversionistas.

Asimismo, señaló que el gasto público se está priorizando hacia la inversión, con énfasis en infraestructura vial, aeropuertos, energía e inversión social.

Mientras que Gabriela García, ministra de Economía, subrayó la necesidad de fortalecer la certeza jurídica como un elemento clave para mejorar la competitividad del país y atraer mayor inversión.

Finalmente, Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y la Junta Monetaria, indicó que los escenarios de incertidumbre suelen retrasar las decisiones de inversión.

Agregó que el objetivo central del banco central es preservar la estabilidad monetaria y financiera, así como mantener condiciones que favorezcan la confianza y el crecimiento económico sostenido.

El foro concluyó con un llamado a fortalecer el trabajo coordinado entre el sector público y privado para enfrentar los desafíos del entorno global, y consolidar la estabilidad macroeconómica.