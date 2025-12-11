Crecimiento económico de Guatemala cierra el año con un aumento del 4.1 %

-

Autoridades del Banguat señalan como positivo el desempeño de Guatemala durante el 2025.

El Banco de Guatemala (Banguat) informó que el país cerrará el año con un crecimiento económico del 4.1 % y se fija la meta del 2026 en una cifra similar, situación que es calificada como positiva por las autoridades de dicha institución.

Según los datos proporcionados, la estimación original de crecimiento económico del 2025 era del 3.7 %, posteriormente al revisar los datos macroeconómicos en agosto último se ajustó a 3.9 % y este jueves la institución informó que el crecimiento real cerrará en 4.1 %.

"Se revisaron los números y ahora el crecimiento será del 4.1% de cierre para el 2025 y la estimación del crecimiento para el 2026 será de 4.1 % siempre en el rango de más o menos 1 %, pero esto son valores centrales", explicó Álvaro González Ricci, presidente del Banguat.

Destacó que "es positivo destacar" que Guatemala muestra un crecimiento económico superior a la media mundial que es de 3.2 % y el de América Latina que es de 2.4 %, esto según el Fondo Monetaria Internacional (FMI) por lo que calificó el 2025 como "un buen año".

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

"El hecho que estemos creciendo más de lo proyectado y el potencial que era 3.5 % claramente es una buena noticia para Guatemala", explicó el funcionario, quien agregó que el país tendrá "un punto de arranque sumamente positivo en el año 2026".

Qué impulsó el crecimiento económico

Johny Gramajo, gerente Económico del Banguat, dio a conocer cuáles fueron los factores clave que impulsan el crecimiento económico y el desempeño general de Guatemala durante este año.

Explicó que la comparación que hace el Banco es de las estimaciones que se tenían en agosto contra las que surgen como resultado de la revisión de diciembre último.

Asimismo, dio a conocer que el consumo privado que estaba proyectado en 4.1 % cerrara en 4.6 %, y especificó que otro factor clave tiene que ver con la formación bruta de capital fijo proyectado con un crecimiento del 7.3 %, pero cerrará en 9.2%.

Otros aspectos fueron la construcción que tenía una proyección del 7.2% que llegará a 9.2 %; así como la inversión en maquinarias, equipos y otros que tenía 7.6 y cerrará en 9.2 %.

Gramajo también dijo que se registró un crecimiento en la exportación de bienes y servicios que tenía una proyección de 1.4 % y terminará con 2.6 % y de la misma forma la importación de estos que se proyectó en 3.3 %, pero cerrará en 5.1 %.

El gerente económico de Banguat, destacó que otro rubro que influyó por la cantidad de dinero que representa es el gasto en consumo final del Gobierno, cuya proyección era de 4.4 % y terminará en 4.9 %.

Cómo se espera crecer en 2026

Gramajo también presentó las estimaciones de crecimiento económico de los distintos sectores y adelantó que esperan un crecimiento del 4.1 % para el próximo año al respecto.

Entre los más importantes en este último apartado están el gasto de consumo final del Gobierno, con 6.1 %; las exportaciones de bienes y servicios con 6.4 %, y, las importaciones con 6.5%.

También están otros sectores como el gasto de consumo privado, con 4.3 %; construcción, 4.4 %; formación de capital fijo, 4.5 %, y, maquinarias, equipo y otros, con 4.8 %.

El presidente del Banguat señaló que "cuando se ven todos esos indicadores, además de que la economía de Guatemala y el país como tal está creciendo más que el mundo, y América Latina, todo parece indicar que va a ser un buen cierre de año".

Señaló que con esto se puede generar confianza a los inversionistas y al sector privado, ya que estos indicadores atraer mayor inversión extranjera directa

"Guatemala se ha seguido desempeñando de una manera positiva, como lo evidencian las calificadoras de riesgo país. Esa resiliencia macroeconómica que tiene Guatemala y esa buena coordinación de la política monetaria y la política fiscal", explicó González Ricci.

Otros indicadores

Durante la presentación de Banguat se mostraron otros indicadores macroeconómicos, entre ellos está que hasta noviembre de este año el ritmo inflacionario del país fue de 1.73 % lo cual según las autoridades "demuestra que hay credibilidad en la política monetaria nacional".

Se informó que se espera cerrar el año con un crecimiento del 19 % en el envió de remesas familiares con relación a 2024 y que el crecimiento del próximo año se estima en un 5 % por lo que no será tan alto como el registrado en 2025.

Las autoridades del Banguat afirmaron que 2025 "es un buen año" y que el arranque de 2026 es positivo. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

También se mencionó que el tipo de cambio del quetzal frente al dólar se ha mantenido estable que se ha logrado gracias a una "buena participación" por parte del banco central lo cual también es un elemento que brinda confianza.

Gonzáles Ricci agregó que el nivel de la deuda pública está por debajo del valor critico que normalmente se toma del 40 % del total del Producto Interno Bruto (PIB) de un país, pero en el caso de Guatemala para este año cerrará en 26.3 %.

Asimismo, enfatizó que las calificadoras de riesgo mantienen al país con una buena puntuación a un paso del grado de inversión por lo que "el 2025 será un buen año" ya que el PIB está creciendo por encima de su potencial y la inflación se mantiene por debajo del límite esperado.