Remesas de guatemaltecos impulsan emprendimientos y reducen pobreza

De acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad Rafael Landívar, las remesas familiares reducen la pobreza, incrementan el emprendimiento por departamento, y contribuyen en promedio con el 32% del PIB departamental.

La investigación realizada en el seno del Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, refiere que en la última década las remesas han adquirido mayor importancia para la economía nacional y para las economías locales.

Guillermo Díaz, Coordinador del Departamento de Ciencias Económicas, explicó que las remesas a nivel nacional son el principal ingreso de divisas, superando la suma de las exportaciones más el turismo y la inversión extranjera. En investigador recordó que su monto equivale a casi 20 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Agregó que su monto también es mayor que el total de salarios de los trabajadores con empleo formal, mientras que, en la economía local, por departamento, las remesas constituyen un flujo importante de dinero, que en promedio representa el 32% del PIB departamental.

Según el investigador, a diferencia de otras fuentes de ingreso, las remesas tienen un efecto directo y tangible, pues constituyen salarios ganados en el extranjero que llegan a los hogares para sostener el consumo cotidiano. Este flujo de dinero beneficia a la dinámica económica de cada departamento, puesto que alimentan el comercio, impulsan la creación de nuevos negocios y, sobre todo, contribuyen a que muchas familias salgan de la pobreza.

Impacto positivo

Díaz afirma que este flujo constante de recursos ha impactado en forma visible en las condiciones de vida de los habitantes de la provincia guatemalteca. Afirma que donde ingresan más remesas, las tasas de pobreza son menores; mientas que en los departamentos con menos remesas se observan niveles de pobreza más altos. Según los datos, es claro que los dólares que llegan del extranjero se transforman en alimento, educación, salud, vivienda y otras necesidades básicas, y, además, actúan como un escudo frente a la precariedad.

El coordinador del Departamento de Ciencias Económicas de la URL comentó que la economía de cada territorio se calculó por medio de un análisis realizado por investigadores locales. A partir de estimaciones sobre el uso del suelo y la intensidad de la iluminación nocturna en el territorio, se logró una aproximación al tamaño de la economía en cada departamento y posteriormente se comparó con los montos de remesas que recibe cada uno. El contraste arrojó datos interesantes, pues en algunos departamentos, las remesas representan más del 100 % del total de salarios formales que se pagan localmente, mientras que, en otros, apenas alcanzan una cuarta parte de esa masa salarial.

Por ejemplo, en Alta Verapaz los salarios formales reportados en 2023 sumaron Q5,961 millones, frente a los Q23,021 millones del total nacional. Las remesas que percibe este departamento equivalen al 25% de esos salarios. En el extremo está Escuintla —donde predomina el cultivo de caña de azúcar y banano— y en donde el peso de las remesas es mucho mayor, pues equivalen al 105% de los salarios formales pagados allí. Mientras que, en Jutiapa, el porcentaje es de 1,474,38%, lo que evidencia que tiene una economía con poca formalización laboral y una fuerte dependencia del dinero que llega desde el extranjero.

Recursos frescos

Un componente importante de esta ecuación para combatir la pobreza es que las remesas están dinamizando las economías locales. De acuerdo con Díaz, no solo impulsan el consumo, sino que también estimulan la creación de nuevas empresas. Un recuento de registros empresariales por departamento mostró que en aquellos que reciben más remesas se observa un mayor surgimiento de emprendimientos de todos los tamaños: micro, pequeñas, medianas y grandes. Es decir, que estas divisas que proveniente del exterior no solo mantienen a las familias a flote, sino que también establecen los cimientos para nuevos negocios y oportunidades laborales.

Como se mencionó anteriormente, las remesas se han convertido en una columna de la economía nacional y superan con su aporte incluso a las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera directa. No obstante, esta fuente de ingresos enfrenta un futuro incierto, puesto que los flujos migratorios han disminuido más del 50% y ya no salen hacia el territorio estadounidense miles de personas al día como en años recientes. Si esta tendencia continúa y disminuye el envío de dinero, el impacto se sentirá paulatinamente en la economía local y en el bienestar de las familias de muchas comunidades.