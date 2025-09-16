Renap anuncia La Noche de DPI para este 16 de septiembre

Renap amplía horario para facilitar trámites en jornada nocturna.
El Registro Nacional de las Personas (Renap) anunció que este martes 16 de septiembre ampliará su horario de atención hasta las 7:00 de la noche para facilitar el trámites y actualización de datos de los ciudadanos.
Durante esta jornada, las oficinas que atenderán en ese horario son las siguientes:
- RUS Mall en zona 7
- Metronorte en zona 17
- Plaza FPK en zona 9
- Pradera Express en Villa Nueva
- CIM Quetzaltenango.
Por su parte el Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortó a la población a aprovechar la denominada "Noche de DPI" para actualizar datos, además de empadronarse, y cumplir con su deber cívico.