Renap anuncia La Noche de DPI para este 16 de septiembre

  • Por Susana Manai
16 de septiembre de 2025, 11:40
Cinco agencias atenderán en horario extendido este martes. (Foto: Archivo/Soy502)

Renap amplía horario para facilitar trámites en jornada nocturna. 

El Registro Nacional de las Personas (Renap) anunció que este martes 16 de septiembre ampliará su horario de atención hasta las 7:00 de la noche para facilitar el trámites y actualización de datos de los ciudadanos.

Durante esta jornada, las oficinas que atenderán en ese horario son las siguientes:

  • RUS Mall en zona 7
  • Metronorte en zona 17
  • Plaza FPK en zona 9
  • Pradera Express en Villa Nueva 
  • CIM Quetzaltenango. 

(Imagen: Renap)
Por su parte el Tribunal Supremo Electoral (TSE) exhortó a la población a aprovechar la denominada "Noche de DPI" para actualizar datos, además de empadronarse, y cumplir con su deber cívico.

