Retiran más de 500 toneladas de desechos por celebración de Independencia

  • Por Susana Manai
16 de septiembre de 2025, 10:18
La Municipalidad de Guatemala reportó más de 500 toneladas de basura tras la celebraciones del pasado fin de semana. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

La Municipalidad de Guatemala reportó más de 500 toneladas de basura tras la celebraciones del pasado fin de semana. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Los residuos fueron contabilizados en las 22 zonas de la ciudad capital. 

La Municipalidad de Guatemala informó que, durante las celebraciones de Independencia del 14 y 15 de septiembre, se recogieron entre 600 y 700 toneladas de basura en las 22 zonas de la ciudad. 

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Los equipos de limpieza, a cargo del programa Limpia y Verde, fueron los responsables de la recolección y el restablecimiento del orden en espacios públicos. 

Equipo Limpia y Verde. (Foto: Municipalidad de Guatemala)
Equipo Limpia y Verde. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Al respecto, el alcalde Ricardo Quiñónez, señaló que cuidar la ciudad también forma parte del civismo durante las festividades y destacó la importancia de que los ciudadanos mantengan limpias las áreas públicas.   

"El civismo de la Independencia también se demuestra cuidando nuestra ciudad. Limpia y Verde devuelve el orden, pero es tarea de todos mantenerlo." expresó.  

En distintas zonas de la ciudad se pudo observar una gran cantidad de bolsas plásticas que las personas lanzaban a los corredores de las antorchas. 

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
(Foto: Municipalidad de Guatemala)

