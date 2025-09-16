Retiran más de 500 toneladas de desechos por celebración de Independencia

Los residuos fueron contabilizados en las 22 zonas de la ciudad capital.
TE PUEDE INTERESAR: Capturan a guatemalteco por tráfico de mercurio en México
La Municipalidad de Guatemala informó que, durante las celebraciones de Independencia del 14 y 15 de septiembre, se recogieron entre 600 y 700 toneladas de basura en las 22 zonas de la ciudad.
Los equipos de limpieza, a cargo del programa Limpia y Verde, fueron los responsables de la recolección y el restablecimiento del orden en espacios públicos.
Al respecto, el alcalde Ricardo Quiñónez, señaló que cuidar la ciudad también forma parte del civismo durante las festividades y destacó la importancia de que los ciudadanos mantengan limpias las áreas públicas.
"El civismo de la Independencia también se demuestra cuidando nuestra ciudad. Limpia y Verde devuelve el orden, pero es tarea de todos mantenerlo." expresó.
En distintas zonas de la ciudad se pudo observar una gran cantidad de bolsas plásticas que las personas lanzaban a los corredores de las antorchas.