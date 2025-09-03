¡Atención! Si interactúas con menores de edad, este certificado es tu obligación

-

Descubre qué es el Renas, el certificado gratuito del MP indispensable para trabajar con niños. Aprende a tramitarlo y descargarlo fácilmente para garantizar la seguridad de los menores

¿Has escuchado sobre el Renas, sabes para qué sirve y cómo se tramita? Aquí te explicamos sobre este documento legal con que deben contar todas las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes.

El Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas) es un certificado que se emite de forma gratuita, extendido por el Ministerio Público (MP), y que es indispensable para aquellas personas que laboran o buscan empleo en espacios donde tenga que tener contacto directo con menores de edad; por ejemplo, maestros, encargados de guarderías, conserjes de escuelas o institutos, por mencionar algunos.

El Renas es un registro oficial administrado por el MP que concentra los datos de personas que han sido condenadas por delitos sexuales. Su principal objetivo es prevenir que agresores sexuales ocupen puestos en instituciones educativas, centros de recreación, organizaciones sociales u otros espacios donde se relacionen con menores de edad.

Requisitos para su trámite

Guatemaltecos: fotografía legible del documento personal de identificación (DPI).

Extranjeros: fotografía del pasaporte.

Pasos para obtenerlo

Ingresar a la página oficial del MP: mpvirtual.mp.gob.gt.

Completar los datos personales solicitados.

Subir la imagen del DPI o pasaporte.

En un plazo de uno a tres días hábiles, el usuario podrá consultar y descargar su certificado.

Para la descarga se debe ingresar nuevamente al portal, seleccionar la opción "Certificado Renas – consulta de certificado", leer las instrucciones y marcar la casilla de confirmación.

Luego se deben llenar los campos con el número de DPI o pasaporte y el año de nacimiento, marcar "No soy un robot" y presionar la lupa de búsqueda.

El sistema notificará cuando el botón de descarga esté habilitado. Con solo aceptar y presionar descargar, el documento quedará listo para su uso.

Vigencia y costo

El certificado Renas tiene una vigencia de seis meses y es totalmente gratuito, lo que lo convierte en una herramienta clave para garantizar la seguridad de la niñez y adolescencia en los distintos espacios de trabajo y formación.