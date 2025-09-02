Versión Impresa
Licencia de construcción en La Unión: pasos y requisitos

  • Con información de Carlos Monroy/Colaborador
02 de septiembre de 2025, 11:49
Ahora se debe solicitar la licencia para cualquier actividad de construcción, excavación, remodelación, entre otras. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Conoce cómo obtener tu licencia de construcción en La Unión: documentos, planos y avales necesarios para cumplir con la ley.

Si estás pensando en remodelar o construir tu hogar o algún edificio a tu nombre o para negocio, debes tener en cuenta que ahora se solicita una licencia y/o avales de construcción en las oficinas municipales.

Dichas licencias están contempladas en el reglamento de urbanismo, construcción y ornato vigente para el municipio de La Unión y sus comunidades.

Esta licencia es indispensable si quieres evitar multas por edificar sin autorización. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)
El alcalde, Edvin Gustavo Galván, manifestó que el desarrollo del municipio es responsabilidad de todos.

"Este Reglamento aplica a todas las actividades de construcción, excavación, movimiento de tierras, urbanización, reparación, ampliación, modificación, cambio de techo, cambio de uso y demolición de toda edificación, tanto pública como privada, sin distinción de su ubicación en áreas urbanas o rurales", relató.

Este requisito es indispensable si quieres hacer alguna mejora a tu hogar o negocio. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)
Si ya iniciaste la obra o deseas realizar los trámites correspondientes para la obtención de la licencia de construcción, tienes que acercarte a la oficina encargada en la comuna, donde se te brindarán la atención requerida, agregó el jefe edil.

Los requisitos que se necesitan son:

  • Informar sobre el proyecto
  • Tipo de obra; si es nueva, ampliación, remodelación o demolición
  • Ubicación del proyecto
  • Área total a construir (m²)
  • Qué uso le darás a la construcción; residencial, comercial, industrial
  • Nombre del arquitecto/ingeniero/albañil responsable y su número de registro profesional.
  • Fotocopia de tu DPI, constancia de actualización del IUSI, solvencia municipal, fotocopia de boleto de ornato, fotocopia del documento que acredita la propiedad o los derechos del solicitante sobre el inmueble.
  • Plano del inmueble, copia autenticada o con firmas originales del plano de construcción firmado por un profesional o albañil.

