Licencia de construcción en La Unión: pasos y requisitos

- Conoce cómo obtener tu licencia de construcción en La Unión: documentos, planos y avales necesarios para cumplir con la ley. LEE TAMBIÉN: Pasos para tramitar licencia de construcción en Chimaltenango Si estás pensando en remodelar o construir tu hogar o algún edificio a tu nombre o para negocio, debes tener en cuenta que ahora se solicita una licencia y/o avales de construcción en las oficinas municipales. Dichas licencias están contempladas en el reglamento de urbanismo, construcción y ornato vigente para el municipio de La Unión y sus comunidades.



Esta licencia es indispensable si quieres evitar multas por edificar sin autorización. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador) El alcalde, Edvin Gustavo Galván, manifestó que el desarrollo del municipio es responsabilidad de todos. "Este Reglamento aplica a todas las actividades de construcción, excavación, movimiento de tierras, urbanización, reparación, ampliación, modificación, cambio de techo, cambio de uso y demolición de toda edificación, tanto pública como privada, sin distinción de su ubicación en áreas urbanas o rurales", relató.



Este requisito es indispensable si quieres hacer alguna mejora a tu hogar o negocio. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador) Si ya iniciaste la obra o deseas realizar los trámites correspondientes para la obtención de la licencia de construcción, tienes que acercarte a la oficina encargada en la comuna, donde se te brindarán la atención requerida, agregó el jefe edil. Los requisitos que se necesitan son: Informar sobre el proyecto

Tipo de obra; si es nueva, ampliación, remodelación o demolición

Ubicación del proyecto

Área total a construir (m²)

Qué uso le darás a la construcción; residencial, comercial, industrial

Nombre del arquitecto/ingeniero/albañil responsable y su número de registro profesional.

Fotocopia de tu DPI, constancia de actualización del IUSI, solvencia municipal, fotocopia de boleto de ornato, fotocopia del documento que acredita la propiedad o los derechos del solicitante sobre el inmueble.

Plano del inmueble, copia autenticada o con firmas originales del plano de construcción firmado por un profesional o albañil.