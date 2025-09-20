EE.UU. aclara que nuevo costo de visas de trabajo aplican a primeras solicitudes

-

Aclaran que tarifa de $100 mil para visa H-1B en EE.UU. solo aplicará a nuevos solicitantes

La Casa Blanca aclaró este sábado 20 de septiembre que la nueva tarifa de 100 mil dólares para la visa H-1B en Estados Unidos no afectará a quienes ya cuentan con el permiso, sino que será un pago único para nuevos solicitantes."Esta es una tarifa única que aplica únicamente a la petición. Solo aplica a visas nuevas, no a renovaciones ni a titulares de visas vigentes", explicó un funcionario del gobierno estadounidense, citado bajo condición de anonimato.

Visa de trabajo en EE.UU. tendrá un alto costo para nuevos solicitantes. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

La visa H-1B permite que profesionales extranjeros como ingenieros, científicos y programadores trabajen legalmente en EE.UU. con patrocinio de una empresa. La autorización tiene una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de renovación hasta por seis.



El anuncio se da un día después de que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijera que la tarifa sería anual, lo cual generó confusión entre los actuales portadores de la visa. Sin embargo, la aclaración oficial descarta que la medida tenga efectos retroactivos o sobre renovaciones.