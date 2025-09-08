Adiós a las dudas: El proceso de visa americana explicado paso a paso

Descubre la guía completa para solicitar tu visa americana en Guatemala.
Muchos guatemaltecos suelen utilizar los últimos meses del año para viajar y uno de los destinos preferidos, sin duda, es los Estados Unidos de América.
Como en todo país, hay algunos requisitos necesarios para ingresar y optar a una visa, pero si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí te decimos cómo.
El proceso, según la embajada norteamericana, consiste en cinco pasos básicos y se cuenta con varios sitios web para apoyarte en el proceso.
1. Determinar el tipo de visa que necesitas para viajar; para ello tienes la opción de encontrar información de ellas en: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.
2. Llenar el formulario DS-160 de solicitud de visa por Internet del Gobierno de los Estados Unidos y solo puedes encontrarlo en https://ceac.state.gov/CEAC. Cada solicitante debe completar uno antes de utilizar cualquier servicio que se ofrezca en este sitio web.
3. El siguiente paso cuenta con varios requisitos, así que iremos uno a uno.
a) Debes volver a entrar a la página para hacerlo. Al contemplar el llenado del formulario se debe hacer una cita; para ello es necesario crear un usuario en el sitio web.
b) Ingresar la información solicitada para completar el registro; tras hacer esto, se debe colocar el número de confirmación del DS-160, proporcionar una dirección o seleccionar una ubicación para recibir documentos de la Sección Consular.
c) Tras hacer esto, es momento de pagar la cuota de solicitud de no inmigrante con uno de los métodos de pago disponibles; no olvides consultar loa aranceles de visa.
d) Finalmente, es momento de concertar la cita en la Sección Consular.
4. Asistir a la cita, el día y la hora indicada, siguiendo todas las instrucciones que se te indiquen para ello.
5. Espera las indicaciones del personal de la embajada o bien consultar el sitio web con tu usuario para conocer el estado e información de la visa.