Adiós a las dudas: El proceso de visa americana explicado paso a paso

Descubre la guía completa para solicitar tu visa americana en Guatemala.

Muchos guatemaltecos suelen utilizar los últimos meses del año para viajar y uno de los destinos preferidos, sin duda, es los Estados Unidos de América.

Como en todo país, hay algunos requisitos necesarios para ingresar y optar a una visa, pero si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí te decimos cómo.

Se deben de hacer cinco pasos para solicitar visa en Estados Unidos. (Foto: Archivo)

El proceso, según la embajada norteamericana, consiste en cinco pasos básicos y se cuenta con varios sitios web para apoyarte en el proceso.

1. Determinar el tipo de visa que necesitas para viajar; para ello tienes la opción de encontrar información de ellas en: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.

2. Llenar el formulario DS-160 de solicitud de visa por Internet del Gobierno de los Estados Unidos y solo puedes encontrarlo en https://ceac.state.gov/CEAC. Cada solicitante debe completar uno antes de utilizar cualquier servicio que se ofrezca en este sitio web.

Antes de hacer el trámite se debe de determinar qué tipo de visa a solicitar. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

3. El siguiente paso cuenta con varios requisitos, así que iremos uno a uno.

a) Debes volver a entrar a la página para hacerlo. Al contemplar el llenado del formulario se debe hacer una cita; para ello es necesario crear un usuario en el sitio web.

b) Ingresar la información solicitada para completar el registro; tras hacer esto, se debe colocar el número de confirmación del DS-160, proporcionar una dirección o seleccionar una ubicación para recibir documentos de la Sección Consular.

Es necesario llenar el formulario DS-160. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

c) Tras hacer esto, es momento de pagar la cuota de solicitud de no inmigrante con uno de los métodos de pago disponibles; no olvides consultar loa aranceles de visa.

d) Finalmente, es momento de concertar la cita en la Sección Consular.

Hay que verificar los aranceles para pagar la cuota de solicitud. (Foto: Héctor Gómez/Colaborador)

4. Asistir a la cita, el día y la hora indicada, siguiendo todas las instrucciones que se te indiquen para ello.

5. Espera las indicaciones del personal de la embajada o bien consultar el sitio web con tu usuario para conocer el estado e información de la visa.