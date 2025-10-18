Cuestionan declaraciones del MP en investigación de fuga

-

Analistas y expertos en seguridad analizan conferencia emitida por el Ministerio Público.

Luego de la conferencia emitida por las autoridades del Ministerio Público (MP), se consultó con tres analistas su percepción sobre la información proporcionada y el entramado de la fuga de una veintena de reos del centro penal Fraijanes II.

En dicha conferencia, la fiscal general, Consuelo Porras, aseguró que las investigaciones confirman que la fuga de los reos fue posible por complicidad de funcionarios del Estado encargados de la seguridad.

"No estamos hablando de omisiones, sino una estructura de corrupción incrustada en el corazón del Ejecutivo", dijo Porras.

El analista y politólogo Renzo Rosal criticó las investigaciones preliminares anunciadas por el MP tras la fuga de los 20 líderes del Barrio 18, calificando la operación como "grotesca" y un acto "acelerado" y "artificial".

Rosal señaló que, aunque la fuga es un hecho grave sin justificación, "el MP ha actuado históricamente protegiendo factores de impunidad y corrupción vinculados a gobiernos anteriores".

Por ello, cuestionó la legitimidad de dicha institución para señalar ahora al Ministerio de Gobernación y aprovechar la crisis para hablar de redes de corrupción en el Ejecutivo.

"¿Con qué solvencia viene ahora el MP a señalar al Ministerio de Gobernación?", cuestionó, subrayando que, aunque existan redes corruptas, "el MP carece de la validez para usar este caso como bandera, ya que en esta gestión ha actuado como un instrumento de protección a ciertos intereses".

Sobre los allanamientos y capturas recientes, el politólogo reconoció que quienes estaban a cargo del Sistema Penitenciario están probablemente implicados en la fuga, evidenciando altos niveles de corrupción.

Sin embargo, llamó la atención sobre la orden de captura contra la ex viceministra encargada de antinarcóticos Claudia Palencia, cuestionando el vínculo que pudiera tener con el caso y recordó que el MP suele mantener estos detalles en reserva.

Rosal alertó también sobre una posible ola de persecución política que se estaría desatando en otros sectores, bajo el pretexto de combatir la corrupción, pero que podría buscar "pegarle duro a este gobierno" y afectar a ministros y funcionarios.

Requisa en el centro carcelario Fraijanes II, lugar en donde se dio la fuga de 20 reos integrantes del Barrio 18. (Foto: Sistema Penitenciario / Soy502)

Respecto al papel del ex viceministro José Portillo, quien presentó denuncias sobre presuntos hechos en el Ministerio de Gobernación, Rosal destacó que esto ha sido la base para la operación actual, pero puso en duda la independencia de la investigación, sugiriendo que podría formar parte de una red vinculada al MP y al sistema de justicia. "Me parece más una construcción y no una acción independiente", indicó.

Para concluir, Rosal planteó la hipótesis de que actores dentro del propio MP, jueces y magistrados podrían estar vinculados a la fuga, argumentando que la operación fue tan meticulosa que difícilmente se trata solo de una falla del sistema penitenciario. "Quizás algunos actores que hoy se colocan como parte del otro lado estuvieron involucrados", afirmó.

"No fue fuga, fue complicidad"

El politólogo y criminalista Eddy Morales se pronunció con reservas sobre los señalamientos y la manera en que el MP ha manejado la investigación preliminar relacionada con la fuga de reos del sistema penitenciario. Además, explicó que es importante diferenciar entre "fuga" y "evasión".

"La fuga implica planificación, violencia y uso de la fuerza para escapar, mientras que la evasión se da con la complicidad de guardias y se realiza de manera paulatina", indicó. En este caso, aseguró que lo ocurrido corresponde a una evasión, pues los reos salieron en diferentes momentos, no en masa, y con ayuda interna.

Respecto a la investigación del MP, Morales expresó que deberán demostrar con pruebas sólidas que efectivamente hubo una evasión y determinar quiénes fueron los responsables. Señaló que funcionarios como el director del centro penitenciario, guardias y altos mandos del sistema podrían incurrir en delitos como incumplimiento de deberes o complicidad, si se comprueba su participación.

Sobre las órdenes de captura emitidas, el experto criticó la aparente premura del MP. "No hay evidencias contundentes, solo indicios, y eso debería valorarlo un juez. Me llama la atención que se giren órdenes con tan poco sustento", afirmó.

Morales también puso en duda la influencia política en el caso y el conflicto existente entre la Fiscalía General y el gobierno actual. "Este enfrentamiento perjudica a los guatemaltecos, pues impide que las instituciones actúen de forma efectiva y objetiva", sostuvo.

Asimismo, cuestionó por qué no se investiga con la misma rigurosidad a funcionarios de administraciones anteriores, pese a que existen evidencias sobre corrupción. "Todo el Estado está cooptado por intereses del crimen organizado de cuello blanco, con conexiones directas a estructuras criminales", aseguró Morales.

El politólogo destacó que la crisis actual es un juego político que afecta directamente a la ciudadanía honrada, la cual sufre las consecuencias de esta lucha de poder. Advirtió que el crimen organizado está preparándose para retomar el control político, aprovechando la debilidad del gobierno.

Finalmente, Morales hizo un llamado a la población a estar alerta ante la creciente inestabilidad y a exigir investigaciones profundas y objetivas y sin intereses políticos.

Hubo un pago de por medio

La experta en seguridad, Alba Trejo, afirmó que, según las investigaciones preliminares, los reos de la Mara 18 no escaparon por medios forzosos, sino que salieron por la puerta principal del penal, y no todos el mismo día, lo que evidencia una evasión planeada y paulatina. A su juicio, lo más cercano a la realidad es que hubo pagos involucrados para facilitar su salida.

Trejo también señaló graves debilidades dentro del Sistema Penitenciario, como la suspensión de los conteos diarios desde hace tres meses, y la ausencia de uniformes de los reclusos durante estos conteos, lo que facilitó la evasión.

En cuanto a las órdenes de captura, recordó que todos los funcionarios públicos deben ser sometidos a la ley y asumir su responsabilidad penal desde el momento en que toman posesión del cargo. Subrayó que el MP no está equivocado al apuntar que los reos salieron con complicidad, y que la investigación debe seguir su curso.

La denuncia involucra a la exfuncionaria Claudia Palencia, mientras que el exviceministro Portillo, quien no tiene orden de captura, podría acogerse a la figura de testigo protegido, según Trejo.

Para Trejo, no hay duda de que la fuga fue facilitada desde adentro y por eso también el ex ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, debe ser incluido en la investigación.