Reos de Renovación I escondían dinero en efectivo en el techo de la cárcel

El Sistema Penitenciario no explicó cómo los reclusos burlan la seguridad de los penales.

Pese a las constantes requisas y las supuestas mejoras en el sistema de seguridad que la Dirección General del Sistema de Penitenciario (DGSP) ha implementado en los centros carcelarios, el "Barrio 18" sigue ingresando objetos a los penales de manera ilegal.

Así lo evidenció la fiscalía contra el delito de las extorsiones del Ministerio Público (MP), en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, durante una requisa.

En la prisión se encontraron tres cargadores para celular, una tarjeta SIM, un amplificador de internet y Q1,500 escondidos en el techo, del sector 41, lugar donde permanecen los cinco cabecillas de esa pandilla criminal.

Durante dicho operativo, también quedó evidenciado que los reos del penal no visten el uniforme anaranjado, como supuestamente está reglamentado en esa prisión.

Fraijanes II

Asimismo, las autoridades ingresaron al sector del "Barrio 18", en Fraijanes II, en donde se encontraron Q14 mil 530, cuatro antenas para señal de teléfono y una tarjeta SIM.

El Sistema Penitenciario no explicó cómo los pandilleros están burlando la seguridad de los penales y por qué no están usando el uniforme asignado.