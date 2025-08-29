Reos de "Gaviotas" ligados por el delito de secuestro y absueltos por el motín

Tras los disturbios en el centro correccional "Gaviotas", 34 internos serán procesados por secuestro, pero la jueza descartó el delito de motín.
Este 29 de agosto, 34 reos del centro correccional para menores "Gaviotas" fueron ligados a proceso penal por el delito de secuestro, tras los hechos violentos registrados recientemente en el lugar, donde tres trabajadores que ingresan diariamente alimentos fueron retenidos durante una revuelta que dejó daños significativos a la infraestructura.
No obstante, la jueza Carol Patricia Flores resolvió dictar falta de mérito por el delito de motín, argumentando que los hechos registrados no encuadran jurídicamente en esa figura penal.
A pesar de que hubo destrucción de instalaciones, alteración del orden interno y retención de personal, la juzgadora consideró que no se logró establecer una acción concertada bajo los términos legales que definen el delito de motín.
El Ministerio Público había solicitado que se ligara a proceso a los implicados por ambos delitos: secuestro y motín. Sin embargo, la resolución judicial establece que solo continuará el proceso penal por la retención forzada del personal durante los disturbios.
En el caso de uno de los procesados, la jueza ordenó que Gustavo Adolfo Gutiérrez sea investigado también por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, con el fin de establecer cómo fue introducida al centro y cómo llegó a su poder.
Los 34 señalados continuarán en prisión preventiva. Tras confirmarse que ya alcanzaron la mayoría de edad, y en consecuencia de los disturbios registrados el pasado 25 de agosto en el Centro Correccional Las Gaviotas, los implicados permanecerán detenidos en el centro carcelario Pavoncito, en Fraijanes, lugar donde están recluidos.