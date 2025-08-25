Jóvenes se amotinan en Centro Especializado en Reinserción de zona 13

Elementos de los bomberos municipales se encuentra frente a la correccional como medida de prevención.
Esta mañana del lunes 25 de agosto se reportan disturbios en el Centro Especializado en Reinserción, ubicado en la zona 13 capitalina.
De acuerdo con información preliminar, la alteración al orden se originó en el área donde permanecen recluidos integrantes de la mara Salvatrucha y del grupo conocido como Paisas.
Los Bomberos Municipales se presentaron a las instalaciones ante la alerta sobre un incendio dentro del centro preventivo.
Los socorristas se encuentran frente a las instalaciones en caso de alguna emergencia.
La Secretaría de Bienestar Social se pronunció y dio a conocer que ya se activaron los protocolos para retomar el control del lugar.
Es por ello que se cuenta con la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil ante cualquier situación que requiera de su intervención.